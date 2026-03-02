Građevinski 'boom' u 2025.: Radovi i narudžbe skočili za više od 10 posto

U četvrtom tromjesečju 2025. poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih zabilježili su rast vrijednosti novih narudžbi za 10,2 posto u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine. Ukupna vrijednost novih narudžbi tijekom cijele 2025. godine porasla je za 8,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Isto tako, vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima u četvrtom tromjesečju 2025. porasla je za 6,3 posto, dok je ukupna vrijednost radova s vlastitim radnicima tijekom cijele godine povećana za 7,0 posto u odnosu na 2024. godinu.

Ovi podaci pokazuju stabilan rast u sektoru građevinskih radova i potvrđuju kontinuirani trend povećanja aktivnosti kod većih poslovnih subjekata, izvijestio je Državni zavod za statistiku.