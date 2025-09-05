Građevinari na meti porezne, evo što posebno "češljaju"

Ovlašteni službenici Porezne uprave prate kako se obračunavaju i prijavljuju porezi i doprinosi, ali i vođenje poslovnih knjiga i evidencija. Posebna pažnja posvećena je obračunu plaća u građevinskom sektoru, a nadzori se temeljito provode na osnovi prethodno provedene analize rizika kako bi se uvjerili da poslodavci posluju po propisima.

Sindikat graditeljstva: Česte nepravilnosti kod srednjih i malih poslodavaca

Predsjednica Sindikata graditeljstva Jasenka Vukšić naglašava da su najčešći problemi s primjenom kolektivnog ugovora kod srednjih i malih poslodavaca. Oni često isplaćuju minimalne plaće ili nepravilno svrstavaju radnike u najniže grupe složenosti poslova, bez obzira na stvarni radni zadatak i stručnu spremu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

'Očekujemo da će kontrola Porezne uprave i Inspekcije rada otkrivati i penalizirati takve postupke poslodavaca, što će sasvim sigurno povećati njihovu odgovornost u pogledu korektnije primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo', izjavila je za tportal Vukšić.

Sindikat je tijekom prikupljanja podataka o primjeni Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u ovoj godini, pretežito kod srednjih i malih poslodavaca, dobio podatke iz oko 140 tvrtki. Njih 35 je prijavio Inspekciji rada Državnog inspektorata jer su gotovo sve radnike rasporedili u najniže i najmanje plaćene grupe složenosti poslova.

Velika razlika u plaćama i efekt na radnička prava

'Kolektivni ugovor za graditeljstvo, koji se odnosi na sve poslodavce i radnike u građevinskoj djelatnosti u Hrvatskoj, propisuje minimalne plaće i prava za 13 razina poslova prema složenosti. Pomoćni građevinski radnici mogu biti raspoređeni minimalno u drugoj grupi, a građevinski radnici svih struka kao početnici minimalno u trećoj i višim grupama', objasnila je Vukšić.

Sindikat upozorava da radnici koji primaju niske ili 'plaće na ruke' uglavnom nisu svjesni toga da takav način plaćanja negativno utječe na njihovo mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i na prava u slučaju bolovanja.

'Na raširenu pojavu kršenja odredbi Kolektivnog ugovora o visini plaće upućuju i podaci o visini prosječne plaće u građevinarstvu, a ona je prema službenim statističkim podacima ove godine u prva tri mjeseca iznosila 1501 euro bruto, što je 24 posto manje od prosjeka. Unatoč ugovorenim plaćama u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo, koji se od 2015. godine osvježava gotovo na godišnjoj razini, razlika između prosječne plaće u zemlji i građevinarstvu se povećava', istaknula je Vukšić za tportal.

Stav HUP-ove Udruge poslodavaca graditeljstva

Iz HUP-a kažu da podržavaju nadzore Porezne uprave jer samo pošteno tržište, na kojem svi poslodavci posluju po istim pravilima, može biti održivo. Ističu da se ne može generalizirati govoreći o kršenju propisa i da pojedinačni slučajevi trebaju biti predmet nadzora, ali i važnost usklađivanja uvjeta u Kolektivnom ugovoru s realnim gospodarskim okolnostima da bi poslodavci mogli održavati poslovanje i zadržavati radnike.

'HUP podržava aktivnosti Porezne uprave usmjerene na nadzor zakonitog poslovanja jer jedino sustav u kojem svi poduzetnici posluju po istim, zakonitim pravilima može biti održiv. Vjerujemo da većina poslodavaca poštuje svoje obveze, no kontrole mogu doprinijeti otkrivanju nepravilnosti ondje gdje one postoje. Važno je da nadzor bude utemeljen na jednakim kriterijima za sve te da se spriječi nelojalna konkurencija onih koji izbjegavaju svoje obveze', poručili su iz HUP-ove Udruge poslodavaca graditeljstva.

Poslodavci i sindikat traže izmjene Zakona o javnoj nabavi

Poslodavci u graditeljstvu suočeni su s izazovima rastućih troškova i manjka kvalificiranih radnika. Kako bi zadržali radnike, ulažu u produktivnost i racionalizaciju poslovanja te pokušavaju povećati plaće kada je to moguće. Dugoročno smatraju da je nužno stvarati stabilno i predvidljivo poslovno okruženje.

Obje strane, sindikat i poslodavci, slažu se da je ključno dosljedno provoditi zakonske propise i kolektivne ugovore te suzbiti rad na crno i nepravilnosti. Posebna pažnja treba biti usmjerena na izmjene Zakona o javnoj nabavi te bi kršenja radnih prava bila razlog za isključivanje s javnih natječaja, a istovremeno treba poreznim rasterećenjem podržavati rad poslodavaca koji poštuju zakon.