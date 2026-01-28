Građanska inicijativa 'Stanari zajedno' nagradila splitske obrtnike za rad 365 dana i poziva na očuvanje života u centru grada

Članovi Građanske inicijative Stanari zajedno u srijedu su splitskim poduzetnicima, koji svoje obrte i radnje imaju u središtu grada gdje rade cijelu godinu, podijelili priznanja.

Zahvalili su im se što rade 365 dana u godini i tako centar grada održavaju na životu usprkos tome što je turistifikacija Splitu donijela mnoštvo problema, a zasigurno je najveći iseljavanje stanovništva iz Stare gradske jezgre.

Uz to je veliki broj poslovnih prostora otvoren samo tijekom turističke sezone što središte Splita u zimskim mjesecima pretvara u napušteni grad, te stanovnici koji žive u centru za bilo koju kupnju moraju auomobilom ili autobusom odlaziti u rubne gradske kvartove.

Stanari zajedno podsjećaju da problem praznog grada nije samo splitski već globalni i da je krajnje vrijeme da se zaustavi iseljavanje jer je Palača među ostalim dobila zaštitu UNESCO- a jer u njoj žive ljudi.

Obrtnici su članovima Inicijative ispričali s kojim se sve problemima susreću i kako ih najviše pogađa rijetki ulazak kupaca u njihove prostore jer ljudi u centru van sezone naprosto nema!

Stanari zajedno predlažu Gradu da se obrtnicima u središtu grada zimi smanji spomenička renta, kao i da im se u centru od 14 do 20 sati omogući besplatni parking. Barem nešto kao zahvala što usprkos svemu i dalje rade.