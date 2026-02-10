Građani se ne snalaze s drastičnim poskupljenjem dopunskog zdravstvenog osiguranja: "Obavijestili smo ih"

Ovaj mjesec stigao je još jedan udar na džepove građana. Dopunsko zdravstveno osiguranje sada stoji 15 eura. Građani i dalje ne znaju što i kako trebaju platiti. Na kućnu adresu većina nije dobila obavijest. Unatoč važećim policama sa starom cijenom taj iznos sada plaćaju svi.

Posjet obiteljskom liječniku, pregled kod specijalista, terapija i recepti od ovog će mjeseca za dio građana biti skuplji. Naime, cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja porasla je s dosadašnjih 9,29 eura na 15 eura mjesečno.

Za one koji plaćaju policu na godišnjoj razini to znači povećanje sa 111 na 180 eura. Dio osiguranika još je početkom godine zaprimio nove police s ranijom cijenom, dok su drugi ovih dana dobili obavijesti o poskupljenju. Svi koji još imaju važeće police po staroj cijeni novu će dobiti po isteku ugovora, no dopunsko osiguranje već se sada obračunava po cijeni od 15 eura, javlja Dnevnik Nove TV.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poručuju da su građani o promjeni cijene bili pravodobno informirani. Navode da je nova cijena objavljena u Narodnim novinama, bila dostupna u javnom savjetovanju, kao i putem medija i službenih internetskih stranica HZZO-a. Dodaju i da će se provoditi revizije uplata te da će osiguranici koji eventualno i dalje uplaćuju staru cijenu biti pojedinačno obaviješteni.

Unatoč tome, HZZO i dalje zaprimaju brojne upite građana koji nisu sigurni koliko i na koji način trebaju plaćati dopunsko osiguranje.

Reakcije pacijenata na poskupljenje su podijeljene. Dok jedni smatraju da je povećanje preveliko i da dodatno opterećuje kućne budžete, drugi ističu da je dopunsko osiguranje i dalje nužno kako bi se izbjegli visoki troškovi liječenja.

Iz udruga za zaštitu prava pacijenata upozoravaju da bi poskupljenje moglo dovesti do toga da dio građana odustane od dopunskog osiguranja.