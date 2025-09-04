Close Menu

Građani primaju lažne poruke sa HZZO-a. Budite jako oprezni

Pogledajte o čemu se radi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorava građane kako se ovih dana pojavio pokušaj smishing prijevare slanjem lažnih SMS poruka. Pojedini građani su primili lažne SMS poruke sljedećeg sadržaja:

HZZO: Poštovani, vaša zdravstvena iskaznica zahtijeva ažuriranje. Kako biste osigurali očuvanje svojih prava, molimo vas da u najkraćem mogućem roku ispunite potrebne obrasce. https://hzzoo-eu.ekelk.com

"Upozoravamo sve primatelje navedene poruke da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke. Savjetujemo da poruku obrišete i da na nju ne odgovarate", poručuju sa HZZO-a. 

Smishing (SMS phishing) je vrsta phishing napada koja se provodi pomoću SMS-a, a obično uključuju prijetnju ili poziv za klikanje na vezu ili pozivanje broja te otkrivanje osjetljivih podataka. Ponekad predlažu instalaciju nekog sigurnosnog softvera, koji je ustvari zlonamjerni softver.

U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, upućuje se građane da incident prijave MUP-u i nacionalnom CERT-u https://www.cert.hr/onama/kontakt/.

