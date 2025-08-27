Građani, oprez! Pazite kome dajete novac. Oglasila se Fina: "Odmah obavijeste nadležnu policijsku postaju"

Fina je upozorila građane na pokušaje prijevara u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao njezini djelatnici. Prevaranti kontaktiraju građane telefonski ili dolaze osobno na kućne adrese, nudeći „pomoć” u zamjeni novčanica eura ili drugih usluga koje uključuju davanje novca.
Finini djelatnici naglašavaju da nikada ne dolaze na kućne adrese niti telefonski traže novac od korisnika.
Građani se mole za oprez i savjetuje se da u slučaju sumnjivih situacija odmah obavijeste nadležnu policijsku postaju.
Vijest je objavljena na LINKU.
