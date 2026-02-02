Uoči dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića koji se treba održati u ponedjeljak u 18 sati, iz Gradske uprave se doznaje da Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju potrebnu za održavanje programa i prijenos. Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju, poručila je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj te je za sva pitanja uputila na organizatore. Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj ranije je poručila da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada te da Vlada takav zahtjev nije uputila Gradu, javlja RTL.

