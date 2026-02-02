Grad Split uskoro dobiva akvarij, ali i još jedan važan projekt

Split će izgleda ipak dobiti akvarij, i to na plaži Žnjan. Potvrdio je gradonačelnik Tomislav Šuta. No, prije akvarija, na Žnjanu su zamislili još jedan projekt koji bi mogao podignuti buru u gradu.

Odmah u nastavku Žnjana, na plaži Duilovo sprema se izgradnja marine, luke s tisuću vezova za jahte i brodice. Neki stručnjaci za more već ističu da će marina nužno ugroziti čistoću mora uz najveću splitsku plažu. Slično misle i građani.

"Realno je blizu plaže, to previše vezova, ali Split ima problema s vezovima. Imam i prijatelje koji traže vez i po Kaštelima i po Splitu i ne mogu naći, ali mislim da nije mjesto tu na plaži, direktno uz kupalište", rekao je Vice.

"Što oni gledaju... To je samo lupanje novca i pogodovanje građevinskoj mafiji", dodao je Nikša.

Na projektu akvarija surađuje i Institut za oceanografiju i ribarstvo koji i sada ima ribe, točnije lubine, ali samo u svrhu istraživanja. Na Žnjanu očekuju i novi prostor - laboratorije i bazene, piše Dnevnik.hr.