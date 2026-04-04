Grad Split ulaže gotovo šest milijuna eura u dvije osnovne škole

Grad Split zaprimio je ponude u dva odvojena postupka javne nabave za projekte dogradnje i rekonstrukcije Osnovne škole Split 3 i Osnovne škole Pujanki, a ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iznosi gotovo šest milijuna eura.

Riječ je o projektima kojima Grad Split nastavlja ulagati u obrazovnu infrastrukturu, s ciljem povećanja kapaciteta škola, modernizacije prostora i stvaranja uvjeta za odvijanje nastave u jednoj smjeni.

Osam ponuda za dogradnju OŠ Split 3

Za projekt dogradnje Osnovne škole Split 3, čija je procijenjena vrijednost 3,92 milijuna eura, pristiglo je osam ponuda. Nadmetanje je provedeno u otvorenom postupku javne nabave, a rok za dostavu ponuda istekao je 3. travnja 2026. godine.

Kako navode iz Grada Splita, riječ je o jednom od važnijih zahvata u jačanju školskih kapaciteta u gradu.

Istodobno, za projekt "Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole Pujanki – izgradnja", procijenjene vrijednosti 2,08 milijuna eura, pristiglo je šest ponuda. Rok za dostavu ponuda istekao je 20. ožujka 2026. godine u 12 sati.

U idućem razdoblju slijedi pregled i evaluacija svih pristiglih ponuda, nakon čega će biti donesene odluke o odabiru izvođača radova.

Cilj je jednosmjenska nastava i moderniji školski prostori

Iz Grada Splita ističu kako su oba projekta dio kontinuiranih ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture.

"Cilj ovih ulaganja je omogućiti učenicima pohađanje nastave u jednoj smjeni, uvesti cjelodnevnu školu, povećati kapacitete i modernizirati učionice te podići standarde školskih prostora kako bi oni bolje odgovarali potrebama učenika i nastavnika", poručili su iz Grada Splita.

Ova ulaganja trebala bi pridonijeti kvalitetnijim uvjetima rada i boravka u školama, kako za učenike, tako i za nastavno osoblje, a ujedno predstavljaju i važan korak prema modernizaciji splitskog osnovnoškolskog sustava.