Grad Split udrugama za izvanškolske programe dao 65.000 eura. Pogledajte tko je dobio najviše

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je 3. prosinca 2025. godine Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udrugama za realizaciju programa u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece u 2025. godini. Zaključak je donesen na temelju raspisanog Javnog poziva te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

Prometni odgoj i sigurnost u prometu

U programskom području prometnog odgoja i sigurnosti u prometu određeno je sufinanciranje programa Auto kluba "Split". Za program "Sigurno upravljanje biciklom u prometu" ovoj je udruzi dodijeljen iznos od 26.541,00 eura.

U području odgoja i obrazovanja o zdravom načinu života, očuvanju prirode, zaštiti okoliša i održivom razvoju sufinancirat će se četiri programa udruga.

Splitski skautski zbor dobio je 23.459,00 eura za program "Splitska djeca u prirodnom okolišu – istražujemo, čuvamo, volimo prirodu".

Udruzi Zvjezdano selo Mosor – znanost, kultura, umjetnost dodijeljeno je 5.000,00 eura za program "Učimo o prirodi".

Hrvatska udruga sveučilišnih žena sufinancirana je s 5.000,00 eura za program "Usvojimo navike za zdravu kožu".

Također, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba dobio je 5.000,00 eura za program "Split u znaku sigurnosti: Interaktivna radionica o potresima za osnovnoškolce".

Sredstva iz Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2025. godinu, u okviru Razdjela 103, Glave 10301 te programa "Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda". Financiranje se odnosi na aktivnosti izvannastavnih i izvanškolskih programa te prometnog odgoja i sigurnosti u prometu.

Grad Split i udruge kojima su dodijeljena sredstva međusobna prava i obveze regulirat će ugovorima o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programskih aktivnosti u 2025. godini.

Namjensko trošenje sredstava

U Zaključku je navedeno da će udruge, ako se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, morati vratiti dodijeljeni iznos u Proračun Grada Splita, uvećan za zakonsku zateznu kamatu.