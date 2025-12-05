Close Menu

Grad Split udrugama za izvanškolske programe dao 65.000 eura. Pogledajte tko je dobio najviše

Od prometne sigurnosti do zaštite prirode
Tomislav Šuta

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je 3. prosinca 2025. godine Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udrugama za realizaciju programa u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece u 2025. godini. Zaključak je donesen na temelju raspisanog Javnog poziva te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

Prometni odgoj i sigurnost u prometu

U programskom području prometnog odgoja i sigurnosti u prometu određeno je sufinanciranje programa Auto kluba "Split". Za program "Sigurno upravljanje biciklom u prometu" ovoj je udruzi dodijeljen iznos od 26.541,00 eura.

U području odgoja i obrazovanja o zdravom načinu života, očuvanju prirode, zaštiti okoliša i održivom razvoju sufinancirat će se četiri programa udruga.

Splitski skautski zbor dobio je 23.459,00 eura za program "Splitska djeca u prirodnom okolišu – istražujemo, čuvamo, volimo prirodu".

Udruzi Zvjezdano selo Mosor – znanost, kultura, umjetnost dodijeljeno je 5.000,00 eura za program "Učimo o prirodi".

Hrvatska udruga sveučilišnih žena sufinancirana je s 5.000,00 eura za program "Usvojimo navike za zdravu kožu".

Također, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba dobio je 5.000,00 eura za program "Split u znaku sigurnosti: Interaktivna radionica o potresima za osnovnoškolce".

Sredstva iz Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2025. godinu, u okviru Razdjela 103, Glave 10301 te programa "Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda". Financiranje se odnosi na aktivnosti izvannastavnih i izvanškolskih programa te prometnog odgoja i sigurnosti u prometu.

Grad Split i udruge kojima su dodijeljena sredstva međusobna prava i obveze regulirat će ugovorima o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programskih aktivnosti u 2025. godini.

Namjensko trošenje sredstava

U Zaključku je navedeno da će udruge, ako se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, morati vratiti dodijeljeni iznos u Proračun Grada Splita, uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0