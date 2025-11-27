Grad Split stao iza humanitarne akcije PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme: 120 tisuća kilometara za 120 tisuća eura protiv raka

Grad Split službeno je podržao veliku humanitarnu inicijativu PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME, jedan od najambicioznijih moto-humanitarnih pothvata koji će obilježiti 2026. godinu. Riječ je o projektu kojim poznati biker i avanturist Željan Rakela u 365 dana planira prijeći čak 120.000 kilometara Europom te prikupiti 120.000 eura donacija za borbu protiv raka.

Tim je povodom danas u Gradskoj upravi održan prijem na kojem je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ugostio predstavnike BMW MK Dalmacija, predsjednika kluba Željana Rakelu i Aljošu Špeca.

– Ovakve inicijative povezuju zajednicu, promiču humanost i predstavljaju Split kao grad koji stoji iza hrabrih ideja i vrijednih ljudi – poručio je gradonačelnik Šuta, najavivši da će Grad Split pomoći BMW Moto Klubu Dalmacija u organizaciji ključnih događaja i aktivnosti koje će pratiti ovaj jednogodišnji izazov.

120.000 km za Županijsku ligu protiv raka

Sav iznos prikupljen kroz Bradatu aukciju bit će doniran Županijskoj ligi protiv raka, čime „PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme“ dobiva snažan humanitarni i društveni značaj.

– PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME nije samo vožnja, već misija humanosti. Drago mi je što je Split prepoznao vrijednost ove priče – rekao je Rakela zahvalivši Gradu na podršci.

BMW MK Dalmacija, klub s više od 200 članova, već godinama slovi kao jedan od najaktivnijih moto klubova u regiji. Poznati su po velikim motoekspedicijama, humanitarnim akcijama i suradnji s brojnim europskim BMW moto klubovima, a „Bradata vožnja Extreme“ bit će jedan od njihovih najzahtjevnijih projekata do sada.

Start s Firula, predstavljanje motora u Plan B-u

Projekt službeno počinje u subotu, 29. studenoga 2025. u 12 sati ispred KBC-a Firule, odakle će Rakela krenuti na svoje jednogodišnje putovanje.

Javnost će moći svakodnevno pratiti njegovu rutu putem posebne online platforme na kojoj će biti dostupni dnevni izvještaji, satelitsko praćenje i pregled dosad prikupljenih donacija.

Uoči samog starta, organizatori pozivaju sve građane da upoznaju motocikl s kojim Rakela kreće na ovaj ekstremni pothvat. Predstavljanje motora održat će se u PLAN B-u u petak, 28. studenoga, s početkom u 18 sati.

Organizatori poručuju kako je cilj da se Split i cijela Dalmacija ujedine u podršci projektu koji spaja adrenalinsku avanturu i borbu protiv jedne od najtežih bolesti današnjice.