Grad Split socijalno ugroženim obiteljima u kriznim situacijama sufinancira najamninu do 650 eura mjesečno

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je dva zaključka kojima će Grad Split sufinancirati troškove najamnine socijalno ugroženim obiteljima u kriznim situacijama. Oba zaključka donesena su 16. siječnja 2026. godine, a odnose se na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026., odnosno na ukupno šest mjeseci potpore.

Jedna potpora 650 eura, druga 550 eura mjesečno

Prema prvom zaključku, Grad će osigurati 650 eura mjesečno za sufinanciranje najamnine socijalno ugroženoj osobi/obitelji u kriznoj situaciji. U drugom zaključku odobren je mjesečni iznos od 550 eura, također na razdoblje od šest mjeseci.

Time Grad, kroz dvije zasebne odluke, predviđa ciljanu pomoć za pokrivanje troškova stanovanja onima koji su se našli u teškim životnim okolnostima. U oba slučaja navedeno je da će se sredstva isplaćivati mjesečno iz Proračuna Grada Splita, i to kroz razdjel Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju, u okviru programa "Zaštita pojedinca i obitelji" te projekta/aktivnosti "Podmirenje troškova stanovanja".

Važno je istaknuti kako se iznos neće uplaćivati korisniku, već izravno na račun najmodavca, a sukladno ugovoru koji će se sklopiti između najmoprimca i Grada Splita.

Grad zadržava pravo uskraćivanja sredstava

U zaključcima se navodi i kako Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda Grada Splita za 2026. godinu, što znači da isplata ovisi i o punjenju proračuna u tekućoj godini.