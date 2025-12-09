Grad Split poništio natječaj za obnovu Ljetnog kina Bačvice: Najpovoljnija ponuda skuplja od 1,6 milijuna eura

Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, donio je odluku kojom je Grad Split poništio otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije Ljetnog kina Bačvice, procijenjene vrijednosti 1.600.000,00 eura. Ključni razlog poništenja navodi se da je najpovoljnija ponuda bila viša od procijenjene vrijednosti nabave, pri čemu Grad Split nema osigurana sredstva.

Postupak nabave vodio se pod nazivom "Nabava radova za projekt rekonstrukcije Ljetnog kina Bačvice" kao otvoreni postupak javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 1.600.000,00 eura.

Koji je razlog poništenja?

Odluka je donesena na temelju članaka 298., 303. i 308. Zakona o javnoj nabavi, kojima se uređuju uvjeti i postupanje javnih naručitelja u slučajevima poništenja postupaka nabave. Kao pravna osnova za poništenje navodi se članak 298. stavak 1. točka 9. ZJN 2016, koji se primjenjuje kada je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim u slučaju da javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

U obrazloženju odluke ističe se kako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a naručitelj nema osigurana sredstva, zbog čega je postupak poništen.

Mogućnost žalbe Državnoj komisiji

U odluci je istaknuta i uputa o pravnom lijeku. Protiv ove odluke može se, sukladno članku 406. stavku 1. točki 5. ZJN 2016, izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.