Grad Split podijelio novac za kulturu: Donosimo tko je sve dobio sredstva i za koje programe

Grad Split donio je plan raspodjele financijskih sredstava za predlagatelje programa koji nisu proračunski korisnici u sklopu Programa javnih potreba u kulturi za 2026. godinu. Riječ je o širokom paketu potpora koji obuhvaća kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost, muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, knjižničnu i izdavačku djelatnost te filmsku i medijsku djelatnost.

Zaključak je donesen na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te Statuta Grada Splita, a u njemu se navodi da je raspodjela utvrđena nakon objavljenog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2026. godinu, pristiglih prijedloga i mišljenja nadležnih kulturnih vijeća.

Kazalište, glazba, festivali i programi u zajednici

U području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti sredstva su dodijeljena udrugama, neprofitnim organizacijama i građanima za niz programa.

Udruga za očuvanje kulturne baštine splitske cakavštine - splitski govor "Marko Uvodić Splićanin" za program "Ritmi i štorije" - Marko Uvodić Splićanin dobila je 1.000 eura. Glazbeno-umjetnička udruga Artemis za "Koncertnu sezonu Komornog orkestra Splitski virtuozi i 14. Dani Bacha u Splitu" dobila je 9.500 eura, dok je B Glad Produkcija d.o.o. za festival "Teatar uz more" dobila 1.800 eura. CPK "Beauty" za opremu za mažoretkinje Grada Splita dobio je 1.500 eura.

DADAnti je za Dvanaesto državno prvenstvo Hrvatske u izvedbenoj slam poeziji dobio 2.000 eura, a Domino za "Perforacije u Splitu 2026." također 2.000 eura. DUSC Antonia Kuzmanić za radionicu dramaturgije s Jeanne Mordoj dobila je 2.000 eura. Glazbene mladeži Split - Ana Domančić za redovnu djelatnost dobile su 33.000 eura, a Glazbene mladeži Split za MZF Cro Patria 2.000 eura. GZ Brodosplit za 30. Convivial Festival Pečuh dobio je 2.500 eura.

HDKKT-u je za Teorijsko-praktični znanstveni skup stvaralačke metodologije u izvedbenim umjetnostima odobreno 2.000 eura. Umjetnička organizacija Ritam igre za "Cinco i Marinko" dobila je 3.000 eura, a ista organizacija za "Ritam kazališta na plažama i ulicama Stobreča" 2.000 eura. Hrvatska glazbena unija, Podružnica 2 - Split HGU Split, za Svjetski dan glazbe 2026. dobila je 1.000 eura, dok je Hrvatska glazbena unija Podružnica 2 - Split HGUSPLIT za Međunarodni dan jazz-a dobila također 1.000 eura.

Umjetnička organizacija Naturščik za projekt "Split Task 2026." dobila je 3.000 eura. KLFM za "Radio u zajednici / Medijski centar Doma mladih" dobio je 3.500 eura, Koribant Lab za cjelogodišnji program rada Koribant Lab-a 3.000 eura, a KUM za program Kluba Kocka 8.000 eura. Kazališna družina PlayDrama za premijerni i reprizni program kazališta PlayDrama dobila je 9.500 eura, dok je za predstave Glumačkog studija: A. Christie, "Mišolovka" / autorski kazališni projekt "Na kraju" (radni naslov) dobila 1.500 eura.

Mavena je za Pneumatika 2026. dobila 1.000 eura, a za "Soundscapes of Tomorrow" 2.000 eura. Arthesis, umjetnička organizacija, za projekt "Ruku punih rose, sjemenja i zv'jezda, bog po šumi hoda" dobila je 1.500 eura. MKU "Stobi" za projekt "Prijatelji mandoline" dobila je 1.500 eura. Mudri Brk d.o.o. za "Kompilaciju splitskih bendova - ALO!" dobio je 8.000 eura, a Platforma Doma mladih za Festival Platformat 2026. iznos od 3.500 eura.

Plesna udruga Tiramola za "Malu školu suvremenog plesa" dobila je 5.000 eura, a za 4. Include Festival također 5.000 eura. Pozitivna sila za 7. Festival neobičnih obitelji dobila je 9.500 eura. Queer Anarchive za QFest dobio je 700 eura, a za Zvjerinjak 1.500 eura. Schola Cantorum za 9. međunarodni festival pjesme Sing (In) Split dobila je 3.000 eura, a za godišnju djelatnost udruge 4.000 eura. Split Pride za projekt "Ususret Split Prideu" dobio je 1.500 eura.

Split At Night za Split At Night Jazz Festival 2026. dobio je 7.500 eura. Tango & Ja za Split Tango Weekend 2026. dobio je 2.000 eura, uz napomenu da je riječ o trećem izdanju. Udruga Combo za "Soundlab Split - od ideje do platforme" dobila je 500 eura. Udruga Dante Alighieri Split za Dane talijanske kulture 2026. dobila je 700 eura. Udruga Gitarast za 14. Dane klasične gitare dobila je 7.800 eura.

Umjetnička akademija u Splitu za Festival UMAS 2026. dobila je 3.000 eura, a za završne i diplomske predstave 2.000 eura. UO Yelo za "Portret jednoga grada" dobio je 2.500 eura. UZG za "Stop Start - Festival autorske glazbe" dobio je 3.500 eura. Wolfman j.d.o.o. za "Reviju urbane kulture - Evo ruke!" dobio je 5.500 eura. Zvjezdan Ružić za "A Storm in a Teacup" dobio je 3.000 eura. Ženska klapa Ventula Nova za "Nova vešta klapskog Splita - izrada nosača zvuka" dobila je 500 eura.

Cirkus Kolektiv za godišnji program 2026. dobio je 11.000 eura, za rezidencijalni program udruge - 2026. 3.500 eura, a za festival Split Calling 4.500 eura.

Izložbe, galerije i likovni programi

U području muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti sredstva su dodijeljena udrugama, neprofitnim organizacijama i građanima za niz izložbenih i umjetničkih programa.

Alma Čače za "Predahni" dobila je 3.500 eura, a za "Prirodne nesavršenosti" 1.000 eura. Artikularij - Andrea Resner za "Girl Who Kisses Butterflies" dobila je 1.000 eura. Culture Hub Croatia za Galeriju Prostor - program za 2026. dobila je 6.500 eura. Dora Derado Giljanović za "Kadar" dobila je 2.500 eura, a za "Art&" također 2.500 eura. Edukratia za "Cyan 2026." dobila je 1.500 eura.

Fotoklub Split za redovni godišnji izložbeni program 2026. dobio je 20.000 eura, a za 5. Split foto salon 2.000 eura. Galerija Kula za godišnji izložbeni program dobila je 24.000 eura, a Galerija Škola za godišnji izložbeni program 3.000 eura. HULU Split za redovnu djelatnost strukovne udruge dobio je 46.000 eura, za redovni izložbeni program 20.000 eura, za program 210 - Venecijansko bijenale u Splitu 4.000 eura, za program Reper 4.000 eura te za program Galerije Zoja Dumengjić 2.000 eura.

Info zona za "Mladi izlažu 11" dobila je 5.000 eura. Jedna mladost za "Portret kroz vrijeme i tehnologiju" dobila je 1.000 eura. Kazimir za "Identity Data Protocol" dobio je 3.500 eura. KVART za cjelogodišnji program udruge KVART dobio je 9.000 eura. Galerija Manuš za program za 2026. godinu dobila je 8.000 eura. Mavena za "NMG@Praktika 2026" dobila je 14.000 eura.

Muzeji Ivana Meštrovića za "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti" dobili su 1.500 eura, a za program "Muzej za svakoga, svi u muzej!" 1.000 eura. Queer Anarchive za QIzložbe dobio je 7.000 eura. SP za kulturni program "Ususret Split Prideu 2026." dobio je 1.000 eura. Split Nomad Gallery za "Mediteran 2035 Split" dobila je 1.000 eura.

Udruga za kulturu Beat za izložbeni program Galerije Studio 21 dobila je 8.500 eura. Udruga za osnivanje Muzeja športa za natjecateljsku izložbu sportske fotografije u okviru Noći muzeja 2026. dobila je 1.500 eura. UMAS za "Dizajnersku početnicu" dobio je 1.000 eura, za "Redesign Democracy" 3.000 eura, za "Rad, tekst, kontekst - mapiranje mjesta - 2026." 1.500 eura, za "Slikarstvo i mogućnost slike" 1.500 eura te za "SURF: Spekulativne urbane budućnosti, izložba" 1.500 eura. Sveučilišna galerija Split za godišnji izložbeni program dobila je 7.000 eura, a Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split za Arheopark 2.000 eura.

Knjige, monografije i izdavaštvo

U području knjižnične i izdavačke djelatnosti sredstva su dodijeljena udrugama, pojedincima i izdavačima.

Anđelka Korčulanić za "Ribolika žena" dobila je 3.300 eura. Bulaja naklada d.o.o. za "Marko Uvodić Splićanin - libri u elektroničkom izdanju" dobila je 2.400 eura. DADAnti za godišnji program - književnost dobio je 1.200 eura. Glazbena mladež Split za monografiju "Cro Patria - 30 godina međunarodnog zborskog zajedništva" dobila je 15.000 eura.

Hena Com d.o.o. za knjigu Vjekoslave Huljić "Zanemareni" dobila je 3.800 eura. HULU Split za monografiju "Likovna scena Splita: povijest Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split (1945. - danas)" - 1 dio, dr. sc. Dalibor Prančević, dobio je 11.000 eura. Institut za povijest umjetnosti za "Otkrivanje Dalmacije XII" dobio je 3.000 eura. Književni krug Split za redovnu i nakladničku djelatnost Književnog kruga Split i Marulianuma dobio je 164.965 eura.

Makedonska kulturna udruga "Stobi" za promociju knjiga "Tihi svjetionik" dobila je 600 eura. MOT za "Plesnu početnicu - priručnik za odgojitelje/ice i učitelje/ice razredne nastave" dobio je 4.000 eura. Naklada Fragment za 3 projekta: Edi Matić - "Tri pisma"; "Groblje lutaka" - Miro Morović; "The World Is Not My Oyster" - Gen Z Tales, dobila je 8.350 eura. Rič po rič za "Rič po rič: Splitski dani dječje knjige 2026." dobio je 5.000 eura.

TAG d.o.o. za "Splitski kantun" dobio je 5.000 eura, a za "Splitski književni advent by Splitski kantun" 7.000 eura. Udruga Kurs za "Writers in Residence, Marko Marulić, Split" dobila je 5.000 eura. Udruga Pričigin za Festival Pričigin 2026 dobila je 7.600 eura. Udruga za osnivanje Muzeja športa - Split za "Kuća slave splitskog sporta 2026.; autor/priređivač: Denis Muše" dobila je 1.950 eura. UO Yelo za "Hrvatski zvukopis - književnost na javnim površinama grada Splita" dobio je 7.300 eura. Višnja Kukoč za monografiju "Split 3 - kako planirati grad, od ideje do realizacije i dalje" dobila je 3.500 eura.

Film i mediji: Od festivala do dokumentaraca

U području filmske i medijske djelatnosti sredstva su dodijeljena udrugama, neprofitnim organizacijama i pojedincima.

Kazimir za "Abstraktnu mašinu" dobio je 4.000 eura, a za "Identity Data Protocol" 3.500 eura. Antena kolektiv za "Kad slike uzvrate pogled" dobio je 2.000 eura. Blank za "Mamasita" dobio je 5.000 eura, za "Punjetari" 7.000 eura te za "Krstarica" 5.000 eura. Bulaja naklada d.o.o. za "Duše zime u pokretu" dobila je 1.500 eura.

Cinema Studio Production za dokumentarni film o Anti Verzottiju dobio je 6.000 eura. Cirkus Kolektiv za "Memento" dobio je 1.000 eura. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split za 9. MFAF dobio je 2.000 eura. DFF za Malu školu filma dobio je 3.000 eura, a za Dalmatia Film Festival 7.000 eura. DOP Produkcija za "Život tabla čokolade" dobila je 5.000 eura, a za "Rekli su da kleknem" također 5.000 eura.

FMFS za FMFS Industrija dobio je 5.000 eura, a za "Nezavisni na Bačvicama!" također 5.000 eura. Imber Film za "Svilaju" dobio je 2.500 eura. Škola likovnih umjetnosti za "School of Dox" dobila je 1.250 eura, a za "School of Toon" 1.250 eura. Jedna mladost za "Mladi glasovi na filmu" dobila je 2.000 eura. Kino klub Split za "Skriveni grad" dobio je 3.000 eura, za "Školu nove filmske prakse" 2.000 eura i za edukativne programe 1.500 eura.

Luka Matošić za "Splitski teški metali" dobio je 9.000 eura. Mavena za "Dunjine noći" dobila je 5.000 eura, a za "NMG Lab 2026" 7.000 eura. Metonimija za 9. Split Script dobila je 5.000 eura. MFNF za 31. Split Film Festival dobio je 15.000 eura. MissArt za dokumentarni film "Sokol - nezaustavljiv kao sudbina" dobio je 3.000 eura. Propeler Film za "Iz ničeg u ništa" dobio je 4.000 eura. Prostorne taktike d.o.o. za "NOV.032" dobile su 1.000 eura.

Queer Anarchive za QFest dobio je 600 eura, za QRadionice 1.900 eura, a za "Zvijezda Strijelca A" 2.500 eura. Udruga Bacači sjenki za "Frooom! u Splitu 2026. - obrazovni program filmske i medijske pismenosti za djecu i mlade" dobila je 4.000 eura. Umjetnička akademija u Splitu za "Reviju UMAS 2026." dobila je 2.000 eura, a za "Proces 26" 1.500 eura.

Novac osiguran u gradskom proračunu

Nadodajmo na kraju da su sredstva osigurana u proračunu Grada Splita, i to kroz Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, u programima koji se odnose na kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost, muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, knjižničnu i izdavačku djelatnost te filmsku i multimedijalnu djelatnost.