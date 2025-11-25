Grad Split podijelio 400 tisuća eura za, kako kažu iz Banovine, vrhunski ekipni sport: Najviše je dobio KK Split, a evo i cijelog popisa i iznosa

Grad Split raspodijelio je sredstva za, kako je navedeno, vrhunski ekipni sport u 2025. godini. Gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga donio je Zaključak o raspodjeli financijskih sredstava nakon provedenog Javnog poziva za programe i projekte iz javnih potreba u sportu.

Prema prihvaćenom prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, najveći iznos dodijeljen je Košarkaškom klubu Split s.d.d., koji će iz gradskog proračuna dobiti 200 tisuća eura. Slijedi Vaterpolski klub Jadran s 120 tisuća eura, dok je Vaterpolskom klubu Mornar odobreno 30 tisuća eura. Sredstva su dodijeljena i drugim klubovima: Kuglačkom klubu Mertojak 17 tisuća eura, Odbojkaškom klubu Brda 14 tisuća eura, Ženskom rukometnom klubu Split 2010 također 14 tisuća eura te Šahovskom klubu Mornar 5 tisuća eura.

Ukupno je za ovu programsku aktivnost osigurano 400 tisuća eura, a novac će se isplatiti iz Proračuna Grada Splita za 2025. godinu, kroz Program pokroviteljstava i potpora klubovima i udrugama, odnosno Aktivnost potpore vrhunskom ekipnom sportu.

Nakon donošenja Zaključka, Grad Split će s odabranim prijaviteljima sklopiti ugovore. Klubovi su obvezni nadležnom upravnom odjelu redovito dostavljati izvješća o provedbi programa te dokumentaciju kojom se dokazuje namjensko trošenje sredstava, u skladu s važećim propisima.