Grad Split ovim ljudima daje čak 1.000 eura: "Plemenit čin"

Grad Split donio je službenu odluku o dodjeli javnog priznanja "Zahvalnica Grada Splita" petorici dobrovoljnih darivatelja krvi koji su svojim iznimnim humanitarnim djelovanjem ostvarili 100 darivanja krvi. Odluku je potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta, a akt će biti objavljen u "Službenom glasniku Grada Splita".

Priznanja za humanost koja spašava živote

Prema Zaključku temeljenom na Statutu Grada Splita i Odluci o javnim priznanjima, Zahvalnice će biti dodijeljene sljedećim darivateljima: Davor Banović, Vedran Marinković, Damir Radonić, Ivica Sardelić i Ivica Vidović.

Ovi darivatelji svojim su dugogodišnjim i kontinuiranim odazivanjem na potrebe zdravstvenog sustava ostvarili rijedak i vrijedan jubilej – sto darivanja krvi. Takav čin predstavlja, kako navodi Grad, "izniman humanitaran doprinos i plemenit čin darivanja krvi", kojim se izravno spašavaju životi građana.

Novčana nagrada za simboličnu zahvalnost

Uz svečanu Zahvalnicu, nagrađenim darivateljima bit će isplaćena i novčana nagrada u iznosu od 1.000 eura neto, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita za 2025. godinu, u okviru rashoda Ureda Grada – Odsjeka za rad Gradskog vijeća.

Dodjela ovih priznanja nastavak je dugogodišnje prakse Grada Splita da javno odaje počast najzaslužnijim humanitarcima i volonterima koji svojim djelovanjem čine društvo boljim i sigurnijim.

Zaključak o dodjeli Zahvalnica bit će službeno objavljen u "Službenom glasniku Grada Splita", čime stupa na snagu. Humanitarni rad dobrovoljnih darivatelja krvi neizostavan je dio zdravstvenog sustava, a ovaj čin Grada Splita još je jedan podsjetnik na važnost solidarnosti, odgovornosti i nesebičnog pomaganja drugima.