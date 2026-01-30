Grad Split otvorio Javno savjetovanje o Pravilniku „Put podrške“

Grad Split otvorio je Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza onkoloških bolesnika pod nazivom „Put podrške“, koje je otvoreno do 1. ožujka 2026. godine.

Pravilnikom se uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za onkološke bolesnike s prebivalištem na području Grada Splita koji se liječe u Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Mjera obuhvaća sufinanciranje prijevoza za odlazak i povratak s kemoterapije i radioterapije, a visina potpore ovisi o mjestu prebivališta unutar administrativnog područja Grada Splita.

Pravo na sufinanciranje imaju onkološki bolesnici s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Splitu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita, u razdjelu Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju.

Pozivaju se građani, udruge i ostala zainteresirana javnost da svoje prijedloge i primjedbe dostave na adresu putpodrske@split.hr.

Tekst Pravilnika i obrazac dostupni su na poveznici.