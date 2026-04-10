Grad Split otvorio javno savjetovanje o izmjenama programa za poduzetništvo, Ivošević oštro kritizirao potez: "Šuta daje vaše novce ugostiteljima u centru"

Grad Split jutros je objavio kako je otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Splita za razdoblje od 2024. do 2030. godine, a reakcije na predložene izmjene nisu izostale.

Kako su priopćili iz Grada, cilj izmjena je unaprijediti poduzetničko okruženje te prilagoditi postojeće mjere potrebama poslovne i znanstvene zajednice. Građani, poduzetnici i zainteresirana javnost svoje prijedloge mogu dostaviti do 11. svibnja 2026. godine. Iz gradske uprave poručuju da se na ovaj način želi dodatno potaknuti razvoj gospodarstva Splita te uključiti javnost u oblikovanje mjera koje bi u narednom razdoblju trebale utjecati na poduzetničku klimu u gradu.

Uslijedila oštra reakcija Bojana Ivoševića

No, ubrzo nakon objave uslijedila je i oštra reakcija Bojana Ivoševića, nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, koji je prozvao gradsku vlast zbog, kako tvrdi, pogodovanja ugostiteljima u središtu grada.

"Šuta daje vaše novce ugostiteljima u centru. Kaže Šuta da nema para pa je odlučio subvencionirati i ovako nisku cijenu najma štekata ugostiteljima u staroj gradskoj jezgri. Jer to je ono čega fali u staroj gradskoj jezgri, još ugostiteljskih objekata", poručio je Ivošević u svojoj objavi.

Pitanje kriterija i razvoja jezgre

Posebno je problematizirao kriterije po kojima bi se, prema njegovu tumačenju, trebale provoditi potpore, postavljajući pitanje zašto nije napravljena jasnija razlika između onih ugostitelja koji posluju tijekom cijele godine i onih koji rade isključivo sezonski.

"Ukoliko je već htio napraviti razliku između onih koji rade cijelu godinu i onih koji rade samo sezonu, zar nije bilo logično imati različitu cijenu najma za one koji rade cijelu godinu i one koji rade samo sezonu? Što je iduće? Potpora noćnim klubovima u staroj gradskoj jezgri?", naveo je Ivošević.

Savjetovanje traje do 11. svibnja

Javno savjetovanje ostaje otvoreno do 11. svibnja, a za očekivati je da će predložene izmjene u narednim tjednima izazvati daljnju raspravu u političkom i gospodarskom životu grada.