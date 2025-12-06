Grad Split otpisuje gotovo 35 milijuna eura dugova: 18,3 milijuna otpada na propale tvrtke. Evo popisa i svih detalja

Na posljednjoj sjednici splitskog Gradskog vijeća među ključnim točkama našla se Odluka o otpisu potraživanja Grada Splita. Tom se odlukom predlaže brisanje 18.323.166,30 eura duga koji se odnosi na tvrtke u međuvremenu izbrisane iz sudskog registra, pa ih Grad više nema od koga naplatiti. Nacrt dokumenta pritom pokazuje da je riječ o znatno širem "čišćenju" gradskih knjiga: ukupno se otpisuje 34.864.941,13 eura nenaplativih potraživanja, od javnih davanja do obveza iz komercijalnih ugovora.

Odluku o otpisu potraživanja donijelo je Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj 12. studenog 2025. godine, na prijedlog gradonačelnika Tomislava Šute. Akt se poziva na Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te na Statut Grada Splita i definira da se iz poslovnih knjiga brišu potraživanja "za koja je utvrđeno da više ne postoji mogućnost naplate, niti postoji pravna osnova za njihovo daljnje zadržavanje".

U obrazloženju se navodi da je riječ o nenaplativim potraživanjima koja su godinama opterećivala bilancu Grada – ponajprije zbog brisanja dužnika iz sudskog registra bez pravnih sljednika te zbog nastupa apsolutne zastare nakon provedenih mjera prisilne naplate. Za provedbu odluke, stoji u aktu, nisu potrebna dodatna sredstva iz proračuna, nego se radi o računovodstvenom usklađenju.

Što se otpisuje? 18,3 milijuna eura duga propalih društava

Središnji dio odluke odnosi se na otpis 18.323.166,30 eura potraživanja prema poslovnim subjektima koji su pravomoćnim rješenjem nadležnih tijela brisani iz registra, bez pravnog sljednika. Ta se potraživanja odnose na čitav niz gradskih prihoda: Komunalna naknada – 9.777.098,69 eura, zakup poslovnog prostora – 3.689.147,92 eura, komunalni doprinos – 1.644.897,98 eura, zakup javnih površina – 764.712,30 eura, porez na tvrtku ili naziv – 742.511,22 eura, naknada za legalizaciju – 658.146,75 eura, spomenička renta – 480.024,57 eura, prodaja poslovnih prostora – 264.959,45 eura, koncesijska odobrenja – 93.171,41 eura, prodaja zemljišta – 90.230,37 eura te niz manjih stavki: prekršajni nalozi, prihodi od usluga, refundacije, dani zajmovi, zatezne kamate, geodetske usluge, rudna renta i ostale koncesije.

Grad ovim potezom formalno priznaje da te prihode više nikada neće naplatiti, jer subjekti koji su dugovali – pravno – više ne postoje.

Tko su dužnici? Od Auto-kuće Topić do Meplinga i Robota

Popratni dokument "Potraživanja brisanih društava" otkriva dugačku listu tvrtki i udruga čiji dugovi nestaju iz gradskih knjiga. Riječ je isključivo o subjektima koje je sud brisao iz registra, što je u dokumentu eksplicitno naznačeno kao razlog prijenosa.

Među najvećim pojedinačnim iznosima ističe se Auto-kuća Topić, s potraživanjem od 449.624,48 eura na jednom predmetu te dodatnih 65.487,38 eura na drugom računu, što ovaj nekadašnji autosalon čini jednim od najvećih gradskih dužnika među obrisanim društvima.

Velike iznose duguju i: Šimecki – trgovina d.o.o. Zagreb – 93.450,63 eura, Robot Commerce d.o.o. – 66.737,60 eura, Mepling d.o.o. u stečaju – 65.531,24 eura, Auto moto nautika B.J. & D.J. d.o.o. – 64.811,80 eura, PIS maloprodaja d.o.o. u stečaju – 56.323,12 eura i Periš reklame d.o.o. – 46.468,88 eura

Na popisu je i niz manjih, ali poznatih subjekata: tvrtke poput Bačvice plaža d.o.o. u stečaju, As Mario d.o.o., Stipikom d.o.o., razne trgovačke i ugostiteljske tvrtke, sportski klubovi i udruge. Za sve njih Grad vodi potraživanja, ali su dužnici u međuvremenu nestali iz pravnog poretka.

Zastara "pojela" još 16,5 milijuna eura

Drugi dio paketa odnosi se na potraživanja za koja je, nakon provedenih mjera naplate, nastupila apsolutna zastara. Ukupno se radi o 16.541.774,83 eura, raspoređenih na deset vrsta prihoda.

Najveća stavka su potraživanja za komunalnu naknadu do 31. prosinca 2012. godine – čak 7.429.142,79 eura. Slijede: Porez na tvrtku ili naziv do kraja 2016. – 4.517.262,36 eura, zakup poslovnog prostora (do 31.12.2016.) – 3.021.626,94 eura, etažna naknada (do 31.12.1997.) – 576.556,19 eura, zakup javnih površina (do 31.12.2016.) – 480.338,53 eura, spomenička renta (do 31.12.2016.) – 244.988,46 eura, prekršajne kazne (do 31.12.2018.) – 157.406,16 eura, dugoročni dani zajmovi iz 2004. godine – 71.358,07 eura, ostali prihodi (do 31.12.2018.) – 27.747,75 eura i porez na kuće za odmor (do 31.12.2018.) – 15.347,58 eura.

Iako se ta potraživanja formalno ne vode pod "brisana društva", Grad ih prema vlastitim dokumentima više ne može prisilno naplatiti i stoga ih predlaže skinuti iz knjiga.

Godinama gomilani dugovi...

Detaljne rekapitulacije pokazuju kako su se nenaplativa potraživanja gomilala desetljećima. Kod komunalne naknade, najstariji dug datira još iz 1991. godine, a najveći pojedinačni godišnji iznos bilježi se 1997. – gotovo 960 tisuća eura nenaplaćene komunalne naknade. U razdoblju od 1998. do 2012. godine u svakoj se godini zbraja između približno 340 i 530 tisuća eura duga koji je danas u zastari.

Slično je i kod zakupa javnih površina: potraživanja u zastari prate razdoblje od sredine devedesetih do 2016. godine, pri čemu se kao "rekordna" godina ističe 2004., s više od 133 tisuće eura nenaplaćenog zakupa. Kod spomeničke rente najstariji dugovi datiraju iz 2005., a najveći iznosi bilježe se u prvim godinama njezina uvođenja.

Odluka izrijekom navodi da se otpis provodi "prema listama potraživanja, koje su sastavni dio ove Odluke", a koje se čuvaju u Upravnom odjelu za ekonomske poslove, ispisane i digitalno pohranjene. Te liste – s imenima dužnika i iznosima po vrstama prihoda – nisu objavljene u samoj odluci, nego su dio radne dokumentacije dostupne Gradu.

Što odluka znači za gradske financije?

Premda se formalno radi o "opraštanju" dugova, gradski dokumenti jasno poručuju da je riječ o potraživanjima koja su već odavno faktički nenaplativa. Njihovo daljnje vođenje u poslovnim knjigama, zaključuje se u obrazloženju, stvara iskrivljenu sliku o realnoj financijskoj poziciji Grada Splita.

Sada će, nakon što odluka stupi na snagu i bude provedena u knjigovodstvu, gradske financije izgledati "čistije", ali će ostati činjenica da je gotovo 35 milijuna eura potencijalnih prihoda – od komunalne naknade, zakupa, poreza na tvrtku, spomeničke rente i drugih davanja – zauvijek izgubljeno.