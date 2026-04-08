Grad Split odabrao izvođača za obnovu pomoćnog igrališta u Srinjinama, posao vrijedan 1,19 milijuna eura

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača za obnovu pomoćnog nogometnog igrališta Bačevac (Poljičanin) u Srinjinama. U otvorenom postupku javne nabave kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke JADRO d.d., a vrijednost ugovora s PDV-om iznosi 1.190.888,06 eura.

Četiri ponude pristigle na natječaj

Procijenjena vrijednost nabave bila je 850 tisuća eura, a na natječaj su pristigle četiri ponude. Uz odabrani JADRO d.d., ponude su dostavili GRADNJA KRIŽIĆ d.o.o., zajednica ponuditelja GRADINA-MONT d.o.o. i EDEL SPORT d.o.o. te DOGAN SEPTEM d.o.o.

Grad je odluku donio temeljem Zakona o javnoj nabavi, uz obrazloženje da se za izvođača predlaže prvorangirani ponuditelj. Iz postupka su odbačene ponude tvrtki GRADNJA KRIŽIĆ d.o.o. i DOGAN SEPTEM d.o.o. Obje su ocijenjene nepravilnima jer, prema obrazloženju naručitelja, ponuditelji nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost sukladno dokumentaciji o nabavi.

Mogućnost žalbe u roku od deset dana

Nadodajmo na kraju da Grad Split primjenjuje i rok mirovanja, a protiv odluke moguće je izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana.