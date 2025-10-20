Grad Split objavio dva javna poziva za dodjelu potpora učenicima i studentima

Grad Split raspisao je danas dva javna poziva za dodjelu potpora u školskoj/akademskoj 2025./2026. godini. Potpore su namijenjene učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima i studentima s invaliditetom.

Pravo prijave za potporu učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji imaju kandidati koji zajedno s jednim roditeljem, skrbnikom ili udomiteljem imaju prebivalište na području Splita najmanje tri godine do dana prijave. U

Tekst se nastavlja nakon oglasa

vjeti uključuju redovan upis u tekuću školsku ili akademsku godinu, da učenik ili student ne primaju stipendiju po drugoj osnovi te da obitelj posjeduje važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o zajamčenoj minimalnoj naknadi. Prijaviti se mogu i učenici i studenti smješteni u udomiteljske ili skrbničke obitelji, kandidati bez roditeljske skrbi te djeca samohranih roditelja.

Za potporu učenicima i studentima s invaliditetom pravo prijave imaju kandidati koji, uz jednog roditelja, skrbnika ili udomitelja, imaju prebivalište na području Grada Splita neprekidno tri godine do dana objave javnog poziva. Obavezno je redovno pohađanje nastave u tekućoj školskoj ili akademskoj godini te da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi. Odluku o dodjeli potpore donosi Povjerenstvo, koje razmatra vrstu i stupanj invaliditeta te ostvarene rezultate u znanosti, umjetnosti ili sportu.

Prijave se podnose putem službenih obrazaca dostupnih na mrežnoj stranici Grada Splita na sljedećim poveznicama: