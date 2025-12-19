Grad Split kreće sa sanacijom Marjana!

S ciljem sprječavanja daljnjeg širenja mediteranskog potkornjaka te obnove šumskog ekosustava nakon ljetnog vjetroloma, sanacijski radovi u Park-šumi Marjan započinju već prvog radnog dana u 2026. godini.

Rečeno je to na sastanku Koordinacijskog odbora za sanaciju Park šume Marjan, kojim je predsjedala zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Javne ustanove Park-šuma Marjan, Hrvatskog šumarskog instituta te stručnih službi Grada Splita, a raspravljalo se o trenutačnom stanju šume i utvrđeni su daljnji koraci sanacije.

Grad Split zaprimio je i novo stručno izvješće Hrvatskog šumarskog instituta o stanju populacije mediteranskog potkornjaka na Marjanu, koje potvrđuje porast njegove brojnosti nakon ljetnog vjetroloma te naglašava potrebu žurne sanacije oštećenog i zaraženog drva prije proljeća sljedeće godine. Iako je pad temperatura usporio razvoj populacije potkornjaka, stručna procjena upozorava kako je trenutačno razdoblje ključno za pravovremenu i preventivnu reakciju.

Potpisani su ugovori za pripremu i nadzor te za izvođenje šumarskih radova na sanaciji vjetroloma u PŠ Marjan. Prije samog početka sanacije provest će se doznaka i obilježba opasnih stabala te postaviti zaštitne ograde i trake. Za vrijeme izvođenja radova bit će na snazi zabrana kretanja unutar označenih područja, a sanacija će se istodobno provoditi u zonama A u području marjanske šume i zoni C na prostoru Bena.

U okviru redovitog održavanja, Grad Split je za 2025. godinu ugovorio sadnju ukupno 15.000 sadnica, a radovi se provode fazno. Do danas je posađeno 11.000 sadnica, od čega oko 4.000 na području oko Zoološkog vrta, dok će cjelokupan ciklus sadnje biti dovršen do kraja godine. Nakon završetka sanacije šteta nastalih uslijed vjetroloma, u sljedećoj će se godini izraditi novi, ažurirani plan sadnje, prilagođen stvarnom stanju šume i cilju stvaranja otpornije i stabilnije šumske sastojine.

Kao šumoposjednik, Grad Split ima zakonsku obvezu redovitog održavanja i obnove šuma na Marjanu, sukladno važećem Programu gospodarenja za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Te se aktivnosti financiraju iz gradskog proračuna te obuhvaćaju sanaciju oštećenih stabala, pošumljavanje i zaštitu šume od štetnika. Važno je pritom naglasiti kako se redovito održavanje i obnova ne preklapaju sa sanacijom te se ne provode u istom obuhvatu.