Grad Split dijeli uskrsnice: Evo tko ima pravo na 70 eura

Grad Split i ove će godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima, a isplata počinje već od 20. ožujka.

Riječ je o jednokratnoj potpori u iznosu od 70 eura, koju će dobiti više kategorija korisnika s područja grada.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici uključeni u projekt „Moj zlatni Split“, njegovatelji koji primaju gradsku potporu, korisnici inkluzivnog dodatka te korisnici zajamčene minimalne naknade koji ujedno ostvaruju pravo na troškove ogrjeva. Potporu će dobiti i socijalno ugroženi učenici i studenti koji su korisnici gradskih stipendija i pomoći.

Važno je napomenuti da se uskrsnica može ostvariti samo po jednoj osnovi.

Svi postojeći korisnici navedenih prava ne trebaju podnositi zahtjev, dok su to obvezni učiniti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju troškove ogrjeva u 2026. godini.

Zahtjevi se mogu predati od 19. do 31. ožujka u Centralnoj pisarnici Grada Splita, poštom ili elektroničkim putem. Obrazac je dostupan i na službenim stranicama Grada.

Iz Grada poručuju kako ovom mjerom žele pomoći najranjivijim skupinama i olakšati im troškove uoči uskrsnih blagdana.