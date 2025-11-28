Grad Split dijeli 150 stipendija studentima: Poznat iznos i raspodjela po područjima

Grad Split raspisat će Natječaj za stipendiranje darovitih studenata te dodjelu naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija u akademskoj 2025./2026. godini. Zaključak o raspisivanju natječaja donio je gradonačelnik Tomislav Šuta 24. studenog 2025. godine.

Naime, Grad Split u akademskoj 2025./2026. godini dodijelit će 150 stipendija redovitim studentima osobitog uspjeha u školovanju, kao i 15 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija. Stipendije će se dodjeljivati prema područjima studija.

Raspodjela stipendija po područjima studija

Predviđeni broj stipendija po znanstvenim i umjetničkim područjima je sljedeći:

prirodne znanosti – 20 stipendija

tehničke znanosti – 30 stipendija

biomedicina i zdravstvo – 35 stipendija

biotehničke znanosti – 10 stipendija

društvene znanosti – 35 stipendija

humanističke znanosti – 10 stipendija

umjetničko područje – 10 stipendija

Ukupan broj stipendija iznosi 150.

Visina stipendija i potpore za doktorske studije

Mjesečna stipendija za redovite studente osobitog uspjeha u školovanju iznosi 200 eura. Isti mjesečni iznos primjenjuje se i na stipendiste Grada Splita koji ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije. Naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija iznosi 2.000 eura te se isplaćuje jednokratno.

Popis zanimanja od interesa za Grad Split

Gradonačelnik je istoga dana donio i zaključak o popisu zanimanja od interesa za Grad Split za 2025. godinu. U tu skupinu ubrajaju se područja sveučilišnih i stručnih studija: elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, fizika, matematika, pedagogija, prehrambena tehnologija, psihologija, hrvatski jezik, rani i predškolski odgoj, edukacijska rehabilitacija te zaštita na radu.