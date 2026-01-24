Grad Split dao je "zeleno svjetlo" jednoj ustanovi. Otvoreno je radno mjesto, a evo za što

Grad Split dao je "zeleno svjetlo" Etnografskom muzeju Split za zapošljavanje novog kustosa ili kustosice.

Naime, prema Zaključku koji je potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta, Muzej može popuniti radno mjesto kustosa/kustosice (VSS), uz koeficijent složenosti poslova 2,0. Istodobno se navodi kako su sredstva za ovu namjenu već osigurana u Proračunu za 2026. godinu, i to kroz Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, u sklopu programa muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti.

Kako navode iz Grada Splita, ravnateljica Etnografskog muzeja Split obvezna je provesti javni natječaj te potom Gradu dostaviti pisano izvješće o realizaciji Zaključka, i to putem stručne službe koja prati rad Muzeja.

Za kontrolu i praćenje provedbe zaduženi su Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam te Upravni odjel za financije.