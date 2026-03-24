Grad Sinj završava podjelu uskrsnica, sutra je posljednji rok za preuzimanje

Grad Sinj privodi kraju ovogodišnju podjelu uskrsnica, a sutra, 25. ožujka 2026. godine, posljednji je dan za preuzimanje novčane potpore namijenjene umirovljenicima, nezaposlenima, hrvatskim braniteljima i ostalim skupinama građana.

Podjela uskrsnica započela je 18. ožujka te se tijekom proteklih dana odvijala na dvije lokacije – u zgradi Gradske uprave i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj. Prema dostupnim informacijama, većina uskrsnica već je podijeljena, no dio korisnika još uvijek nije preuzeo svoje uskrsnice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pozivamo sve građane koji ostvaruju pravo na uskrsnicu da iskoriste posljednji dan podjele i dođu po svoju potporu u vremenu od 9 do 15 sati (uz pauzu od 11 do 11.30 sati), ovisno o kategoriji kojoj pripadaju.

Podsjetimo, pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s primanjima do 450 eura, nezaposlene osobe, nezaposleni hrvatski branitelji, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, roditelji njegovatelji i njegovatelji te osobe starije od 65 godina bez primanja.

Grad Sinj i ove je godine povećao cenzus za umirovljenike, čime je obuhvaćen veći broj korisnika, a iznosi uskrsnica kreću se od 80 do 150 eura, ovisno o statusu i visini primanja.

Svi koji još nisu preuzeli uskrsnicu pozivaju se da to učine sutra, jer nakon isteka roka isplata više neće biti moguća.