Grad Sinj raspisuje poziv za prijavu kulturno-zabavnih programa za „Advent u Sinju 2025.“

Grad Sinj poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulture: ustanove, udruge, trgovačka društva, samostalne umjetnike i pojedince da dostave svoje prijedloge kulturno-zabavnih programa za manifestaciju „Advent u Sinju 2025.“, koja će se održavati tijekom prosinca.

Prijaviti se mogu programi iz sljedećih područja:

glazbene, kazališne, muzejsko-galerijske, folklorne, književne i izložbene djelatnosti

estradni i zabavno-glazbeni sadržaji

Prijave se podnose na službenim obrascima dostupnima u Uredu Grada Sinja ili objavljenima na mrežnim stranicama Grada Sinja.

Uz prijedlog programa potrebno je dostaviti i financijski plan s jasno navedenim troškovima, izvorima financiranja te iznosom koji se očekuje iz Proračuna Grada Sinja.

Stručno vrednovanje prijedloga provodi Kulturno vijeće Grada Sinja, a konačnu odluku o prihvaćanju donosi Gradonačelnik. S odabranim prijaviteljima sklopit će se ugovori o sufinanciranju.

Rok za podnošenje prijedloga je od 20. listopada do 10. studenog 2025. godine.

Prijave se dostavljaju:

elektroničkom poštom na: info@sinj.hr

poštom ili osobno na adresu:

GRAD SINJ – Ured Grada

Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj