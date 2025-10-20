Grad Sinj raspisuje poziv za prijavu kulturno-zabavnih programa za „Advent u Sinju 2025.“

Grad Sinj poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulture: ustanove, udruge, trgovačka društva, samostalne umjetnike i pojedince da dostave svoje prijedloge kulturno-zabavnih programa za manifestaciju „Advent u Sinju 2025.“, koja će se održavati tijekom prosinca.
Prijaviti se mogu programi iz sljedećih područja:
glazbene, kazališne, muzejsko-galerijske, folklorne, književne i izložbene djelatnosti
estradni i zabavno-glazbeni sadržaji
Prijave se podnose na službenim obrascima dostupnima u Uredu Grada Sinja ili objavljenima na mrežnim stranicama Grada Sinja.
Uz prijedlog programa potrebno je dostaviti i financijski plan s jasno navedenim troškovima, izvorima financiranja te iznosom koji se očekuje iz Proračuna Grada Sinja.
Stručno vrednovanje prijedloga provodi Kulturno vijeće Grada Sinja, a konačnu odluku o prihvaćanju donosi Gradonačelnik. S odabranim prijaviteljima sklopit će se ugovori o sufinanciranju.
Rok za podnošenje prijedloga je od 20. listopada do 10. studenog 2025. godine.
Prijave se dostavljaju:
elektroničkom poštom na: info@sinj.hr
poštom ili osobno na adresu:
GRAD SINJ – Ured Grada
Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj