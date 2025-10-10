Grad Sinj oslonac roditeljima kroz sufinanciranje produženog boravka

Grad Sinj već petu godinu zaredom pokazuje kako lokalna politika može izravno poboljšati kvalitetu života obitelji. Program produženog boravka započeo je školske godine 2020./2021. u Osnovnoj školi Marka Marulića s tek 20-ak učenika, a danas obuhvaća 144 učenika u tri osnovne škole:

Rast broja učenika

2020./2021.: 20 učenika

2021./2022.: 60 učenika

2022./2023.: 98 učenika

2023./2024.: 141 učenik

2024./2025.: 144 učenika

Ovaj rast jasno pokazuje koliko je program postao važan za roditelje i djecu, a Grad Sinj je od početka prepoznao njegovu vrijednost i godinama povećavao sufinanciranje

Iako to nije njegova zakonska obveza, jer su škole u nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije, gradonačelnik Miro Bulj odlučio je sufinancirati ovaj značajan program bez obzira na činjenicu što se broj djece višestruko povećao. Iznosi su se značajno povećavali kako bi pratili potrebe i rast broja učenika:

2023./2024.: 46,50 € po učeniku mjesečno (oko 53.000 € godišnje)

2024./2025.: 50 € po učeniku mjesečno (oko 71.000 € godišnje)

Ova sredstva izravno smanjuju trošak roditeljima, čineći program dostupnim svima, bez obzira na financijske mogućnosti.

Sufinanciranje produženog boravka nije samo socijalna mjera, riječ je o strateškom potezu u okviru demografske politike Grada Sinja.

„Ciljevi Grada Sinja po pitanju produženog boravka su jasni, želimo olakšati svakodbnevnicu roditeljima, iako nije na Gradu želimo participirati u dostupnosti odgojno obrazovnih sadržaja te potaknuti ostanak mladih u Sinju“, rekao je gradonačelnik Miro Bulj te naglasio kako će Grad nastaviti ulagati u djecu i stvoriti jednake mogućnosti za svu djecu. Gradonačelnik Bulj pozvao je i osnivača škola Splitsko-dalmatinsku županiju da se uključi u financiranje i na taj način pomogne roditeljima.