Grad Sinj novčano pomaže građanima koji se griju na drva. Evo koji su uvjeti

Grad Sinj raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova ogrjeva za 2025. godinu. Poziv je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Grada Sinja, koji se griju na drva.

Korisnicima je osigurana jednokratna novčana pomoć u iznosu od 160,00 eura po korisniku za pokrivanje troškova ogrjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. listopada 2025. godine, a pisani zahtjevi zaprimaju se u zgradi Gradske uprave Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, u Pisarnici (soba br. 42) radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti ispod objave ili osobno u zgradi gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.

Za više informacija građani se mogu obratiti Gradskom uredu Grada Sinja.

Pozivamo sve korisnike koji zadovoljavaju uvjete da pravovremeno podnesu svoje zahtjeve - pozvali su iz Grada.