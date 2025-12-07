Grad Sinj nastavlja snažnu socijalnu politiku: Rekordne božićnice i viši cenzusi za 2025. godinu

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj još jednom potvrđuje kako socijalna osjetljivost i briga za najranjivije skupine ostaju temeljne vrijednosti gradske politike. U sklopu socijalnog programa za 2025. godinu, Grad Sinj osigurao je veće iznose božićnica kao i cenzuse za umirovljenike čime se nastavlja tradicija pružanja potpore sugrađanima u blagdansko vrijeme.

Tako će ove godine božićnice dobiti uz nezaposlene i umirovljenike sa cenzusom primanja do čak 450 eura dobiti i nezaposleni hrvatski branitelji, korisnici naknade za nezaposlene branitelje, njegovatelji, roditelji njegovatelji, korisnici nacionalne naknade, osobe starije od 65 godina bez primanja. Najviše božićnice bit će 150 €

Umirovljenici s mirovinom do 200 €: 150 €

Umirovljenici s mirovinom od 200 do 300 €: 100 €

Umirovljenici s mirovinom od 300 do 450 €: 70 €

Božićnicu od 150 € dobit će:

osobe starije od 65 godina bez primanja

korisnici nacionalne naknade

roditelji njegovatelji i njegovatelji (prema rješenju HZSR-a)

nezaposleni hrvatski branitelji

korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje

Sve nezaposlene osobe u Sinju dobit će 70 €.

Mjesta podjele božićnica

Gradska vijećnica: nezaposleni, nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici naknade za nezaposlene branitelje

Prostorije Crvenog križa Sinj: umirovljenici, roditelji njegovatelji, osobe bez primanja, korisnici nacionalne naknade

Podjela božićnica započinje u srijedu, 10. prosinca i traje do 17. prosinca, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati (11:00-11:30 pauza).

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i odgovarajuću dokumentaciju (odrezak mirovine, potvrdu o statusu, dokaz o nekorištenju primanja).

Gradonačelnik Bulj uoči podjele Božićnica je naglasio:

„Socijalna politika nije trošak, nego ulaganje u ljude. Naša je obveza pomoći onima koji su najugroženiji i pokazati da Grad Sinj nije samo administracija, nego grad koji brine o svojim sugrađanima.“