Grad Sinj nastavlja snažnu socijalnu politiku: Rekordne božićnice i viši cenzusi za 2025. godinu

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj još jednom potvrđuje kako socijalna osjetljivost i briga za najranjivije skupine ostaju temeljne vrijednosti gradske politike. U sklopu socijalnog programa za 2025. godinu, Grad Sinj osigurao je veće iznose božićnica kao i cenzuse za umirovljenike čime se nastavlja tradicija pružanja potpore sugrađanima u blagdansko vrijeme.
Tako će ove godine božićnice dobiti uz nezaposlene i umirovljenike sa cenzusom primanja do čak 450 eura dobiti i nezaposleni hrvatski branitelji, korisnici naknade za nezaposlene branitelje, njegovatelji, roditelji njegovatelji, korisnici nacionalne naknade, osobe starije od 65 godina bez primanja. Najviše božićnice bit će 150 €
- Umirovljenici s mirovinom do 200 €: 150 €
- Umirovljenici s mirovinom od 200 do 300 €: 100 €
- Umirovljenici s mirovinom od 300 do 450 €: 70 €
Božićnicu od 150 € dobit će:
- osobe starije od 65 godina bez primanja
- korisnici nacionalne naknade
- roditelji njegovatelji i njegovatelji (prema rješenju HZSR-a)
- nezaposleni hrvatski branitelji
- korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje
Sve nezaposlene osobe u Sinju dobit će 70 €.
Mjesta podjele božićnica
Gradska vijećnica: nezaposleni, nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici naknade za nezaposlene branitelje
Prostorije Crvenog križa Sinj: umirovljenici, roditelji njegovatelji, osobe bez primanja, korisnici nacionalne naknade
Podjela božićnica započinje u srijedu, 10. prosinca i traje do 17. prosinca, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati (11:00-11:30 pauza).
Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i odgovarajuću dokumentaciju (odrezak mirovine, potvrdu o statusu, dokaz o nekorištenju primanja).
Gradonačelnik Bulj uoči podjele Božićnica je naglasio:
„Socijalna politika nije trošak, nego ulaganje u ljude. Naša je obveza pomoći onima koji su najugroženiji i pokazati da Grad Sinj nije samo administracija, nego grad koji brine o svojim sugrađanima.“