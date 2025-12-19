Grad Sinj dodijelio stipendije srednjoškolcima: Potporu dobilo 38 učenika

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je odluku o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2025./2026., a pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 38 učenika prema kriteriju imovinskog statusa.

Stipendija iznosi 50 eura mjesečno, a dodjeljuje se za razdoblje od deset mjeseci, čime Grad Sinj nastavlja pružati financijsku potporu mladima i njihovom obrazovanju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potpisivanje ugovora sa stipendistima i njihovim roditeljima održat će se u utorak, 23. prosinca, u 10 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja. Tom prilikom potrebno je dostaviti broj računa (IBAN) na koji će stipendije biti isplaćivane.

Isplata stipendija bit će izvršena u tri rate do kraja školske godine, a iz Grada Sinja poručuju kako je riječ o kontinuiranom ulaganju u obrazovanje i mlade kao jednu od važnih razvojnih politika grada.

Grad Sinj čestitao je svim stipendistima te im poželio puno uspjeha u daljnjem školovanju.

Popis učenika pogledajte na OVOM LINKU.