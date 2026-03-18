Grad reagirao zbog ilegalnog odlaganja u Planom: "Nećemo tolerirati nikakve ilegalne radnje"

"Grad Trogir od početka prati problematiku ilegalnog odlaganja u Planom i reagira po prijavama građana. Komunalno redarstvo Grada za sada je jedino tijelo koje je uopće postupalo u ovom slučaju", poručio je Bilić.

"Po prijavama građana izlazilo je na teren pet puta te izdalo rješenje korisniku parcele na kojoj se odvija sporno odlaganje, prema kojemu se otpad mora ukloniti", naveo je.

O svemu obaviješten i DIRH

Iz Grada su, kaže Bilić, o slučaju obavijestili i nadležnu državnu instituciju.

"Obavijestili smo i Inspekciju zaštite okoliša DIRH-a, koja je nadležna za daljnji nadzor postupanja s otpadom", istaknuo je gradonačelnik.

Naglasio je i kako je Grad, prema njegovim riječima, i ovoga puta reagirao prvi kako bi zaštitio okoliš i građane.

"Grad je i ovaj put, kao i puno puta ranije, jedini reagirao kako bi zaštitio okoliš i građane i nećemo tolerirati nikakve ilegalne radnje", poručio je Bilić.

Očekuje se uključivanje i drugih institucija

Gradonačelnik je najavio da će komunalno redarstvo nastaviti postupati u okviru svojih zakonskih ovlasti, ali i upozorio da je za trajno rješenje nužno uključivanje i drugih nadležnih službi.

"Komunalno redarstvo odradit će sve u okviru zakonskih ovlasti, a od DIRH-a očekujemo promptnu reakciju, ali potrebno je da se i druge institucije uključe kako bi se situacija riješila", rekao je.

Posebno je upozorio i na širi problem ponavljanja ovakvih slučajeva na području Plano.

"Jednako važno, potrebno je prevenirati ovakve loše aktivnosti koje se, nažalost, u Planom zbog gospodarske aktivnosti događaju češće nego drugdje", zaključio je Bilić.