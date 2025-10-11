Grad ostao bez 600 radnih mjesta: Danas je zadnji radni dan Varteksove trgovine u centru Varaždina

Hrvatska je ove godine dobila 64.000 novozaposlenih, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zadnjeg dana prosinca imali smo oko 1,708 milijuna osiguranika, a zadnjeg dana ovogodišnjeg rujna 1,722 milijuna. U devet mjeseci ove godine, dakle, 3,7 posto zaposlenih više.

Kako stoji sjever Hrvatske, jedna od najrazvijenijih regija u zemlji? Varaždinska županija bilježi negativne brojke pa danas imaju oko 70.500 zaposlenih, što je 700 manje nego zadnjeg dana prosinca. Varaždin ima 600 radnika manje (34.400), a Ludbreg 50-ak manje (oko 4500), piše Danica.

Varaždin je, tako, ove godine itekako osjetio krizu i definitivni krah nekadašnjeg tekstilnog diva Varteksa koji se ugasio, a većina radnika završila na burzi. Lani u ovo doba Varteks je još imao oko 550 zaposlenih.

Danas (subota) zadnji je radni dan Varteksove trgovine u centru Varaždina. A poslijepodne – ključ u bravu, zauvijek. Pretužno… Ostaje još outlet u Varaždinu i trgovina u centru Zagreba, na ‘jelačić-placu’. No, i to ne zadugo.