Grad objavio nove informacije o Marjanu: Stanje se prati, stiže izvještaj

Nastavlja se sanacija vjetroloma na Marjanu: radovi na sjevernom dijelu, nema novih zaraženih stabala

Grad Split nastavlja s radovima na sanaciji posljedica vjetroloma u Park-šumi Marjan, a aktivnosti su trenutačno usmjerene na sjeverni dio tog zaštićenog područja.

Kako su izvijestili iz Grada, radovi se odvijaju posebno na području oko Druge vode, uz požarni put te na potezu od požarnog puta prema Institutu za oceanografiju i ribarstvo.

Istodobno se provodi i stručni nadzor stanja šume. Hrvatski šumarski institut prati populaciju mediteranskog potkornjaka putem feromonskih klopki, a prema dosadašnjim nalazima nema novih zaraženih zdravih stabala.

Novi stručni izvještaj o stanju očekuje se u drugoj polovici travnja.

Iz Grada Splita zahvaljuju građanima i posjetiteljima na strpljenju te apeliraju na poštivanje privremene regulacije kretanja unutar Park-šume, kako bi se osigurala sigurnost i omogućilo neometano izvođenje radova.