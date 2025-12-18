Grad Makarska demantira navode o radovima na Osejavi: Postavljanje klupe nije dio projekta uređenja

Grad Makarska oglasio se povodom objava koje su se pojavile na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su započeli radovi na projektu uređenja Park-šume Osejava. Iz Grada poručuju kako su te informacije netočne te da današnje aktivnosti na terenu nemaju nikakve veze s navedenim projektom.

Kako navode u službenoj objavi, riječ je isključivo o postavljanju jedne klupe na vidikovcu, o čijem je uređenju Grad Makarska ranije već javno komunicirao. Projekt cjelovitog uređenja Park-šume Osejava, ističu, još nije započeo, a njegova realizacija planirana je tijekom 2026. godine.

Grad navodi kako je nedavno ponovljen postupak javne nabave za projekt uređenja Osejave, dok su ključni dijelovi projekta već predstavljeni u lokalnim medijima. Prije početka radova, najavljeno je, bit će održana i javna prezentacija projekta.

U objavi se Grad Makarska osvrnuo i na navode da je gradska djelatnica navodno verbalno napala građane tijekom današnje aktivnosti na terenu. Takve tvrdnje Grad odlučno odbacuje, ističući kako je djelatnica samo zatražila da se njoj osobno ne snima, što smatraju njezinim zakonskim pravom.

„Žao nam je što se netočnim objavama javnost dovodi u zabludu“, poručuju iz Grada Makarske te naglašavaju kako će, kao i do sada, o svim zahvatima na Osejavi građane pravodobno i službenim putem informirati.