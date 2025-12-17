Grad Kaštela zahvalio žurnim službama na uspješnoj godini

U prostorima Gradske uprave gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović sa svojim je suradnicima organizirao prigodni domjenak i druženje s predstavnicima žurnih službi koje djeluju na području grada. Prijemu su nazočili i pročelnici gradskih upravnih odjela te predstavnici vatrogasaca, policije, Hitne medicinske službe, Crvenog križa, Civilne zaštite te Hrvatske gorske službe spašavanja. Susret je bio prilika za potvrdu dobre i kontinuirane suradnje Grada i žurnih službi, kao i za razmjenu iskustava te upućivanje blagdanskih čestitki uoči nadolazećih blagdana.

Gradonačelnik Ivanović istaknuo je kako je ovaj božićni prijem uveden prošle godine s ciljem zahvale službama koje su, kako je naglasio, među najvažnijima na području Kaštela i s kojima Grad ima svakodnevnu, izuzetno dobru suradnju.

„Ovo je prilika da im zahvalimo na svemu što čine za naše građane, da razmijenimo iskustva, eventualne probleme i da im zaželimo mirne blagdane i uspješnu 2026. godinu“, poručio je Ivanović.

Zamjenik gradonačelnika, a ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Antonio Budimir naglasio je da Grad Kaštela ima vrlo dobru suradnju sa svim žurnim službama uključenima u sustav civilne zaštite. Iako u proteklom razdoblju nije bilo većih izvanrednih situacija, provedeni su brojni treninzi i pripreme, a dodatne zajedničke vježbe i aktivnosti planirane su početkom 2026. godine.

„Nadamo se mirnoj godini, ali sustav je spreman odgovoriti na sve eventualne izazove“, poručio je Budimir.

Predsjednik Vatrogasne zajednice grada Kaštela Tomislav Vidić osvrnuo se na proteklu godinu koju je ocijenio uspješnom. Posebno je zahvalio Gradu na podršci i nabavi tri nova šumska vatrogasna vozila koja su već korištena u brojnim intervencijama. Istaknuo je i važnost rada s mladima kroz vatrogasna natjecanja te snažan angažman dobrovoljnih vatrogasaca. Na kraju je uputio blagdansku čestitku građanima, uz želju za što manje intervencija u novoj godini.

Predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Kaštela Mirna Puljak zahvalila je Gradu na pozivu te istaknula kako je iza njih aktivna godina obilježena požarima i poplavama, koje su, uz dobru suradnju sa svim žurnim službama, uspješno sanirane. Svima je zaželjela ugodne i mirne blagdane.

O radu HGSS-a govorio je dopročelnik i voditelj ispostave Kaštela Grgo Puljas, istaknuvši da je 2025. godina protekla uspješno, s brojnim akcijama potrage i spašavanja na području Kaštela, Kozjaka i šireg operativnog područja. Naglasio je važnost kontinuirane obuke i jačanja ljudskih kapaciteta te podsjetio na iskustvo HGSS-a u velikim akcijama, od poplava u Slavoniji do potresa u Petrinji. Građanima je poručio da u slučaju potrebe ne oklijevaju pozvati pomoć putem broja 112.

Načelnik Policijske postaje Kaštela Neno Gudelj ocijenio je sigurnosnu situaciju stabilnom, bez većih oscilacija u broju kaznenih djela i bez težih oblika kriminala. Posebno je apelirao na građane, a ponajprije roditelje, da uoči blagdana pripaze na korištenje pirotehnike, istaknuvši opasnosti i teške posljedice koje petarde mogu ostaviti, osobito kod djece.

Voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Kaštel Stari, dr. Antonija Žanić, naglasila je kako je godina uvijek radna za djelatnike hitne pomoći, ali da su građanima Kaštela stalno na raspolaganju. Zahvalila je Gradu na razumijevanju i potpori te svim sugrađanima uputila blagdansku čestitku.

Prijem je zaključen u ozračju zahvale, zajedništva i uz poruke suradnje, spremnosti i želje da nadolazeća godina protekne što mirnije za sve građanke i građane Kaštela.