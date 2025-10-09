Grad Kaštela proglasio Dan žalosti zbog tragične pogibije braće Kovačev

Gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović donio je odluku o proglašenju Dana žalosti na području grada povodom tragične pogibije braće Roka i Andrije Kovačev, koji su 5. listopada 2025. godine izgubili život u Julijskim Alpama u Sloveniji.

Dan žalosti obilježit će se u subotu, 11. listopada 2025. godine, spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Kaštela na pola koplja na zgradi gradske uprave te na svim zgradama u kojima je sjedište pravnih osoba i obrtnika.

Toga dana neće se održavati programi i događaji sa zabavnim sadržajem, a ugostiteljski objekti pozvani su da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju ovog dana.

"Grad Kaštela, na čelu s gradonačelnikom, izražava najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali Roka i Andriju, čiji će tragičan gubitak duboko ostati u srcima svih građana našeg grada", stoji u priopćenju Grada Kaštela.