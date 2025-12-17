Grad Kaštela osigurao kombi vozilo za prijevoz djece s teškoćama do obrazovnih ustanova

Danas je održana službena primopredaja kombi vozila koje je Grad Kaštela kupio za Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela, a riječ je o vozilu vrijednom 25 tisuća eura koje će se koristiti za prijevoz djece s teškoćama iz Kaštela do obrazovnih ustanova u Splitu.

Kombi vozilo predsjednici GDCK Kaštela Mirni Puljak uručio je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, istaknuvši kako Grad kontinuirano pruža podršku udrugama i ustanovama koje svojim radom doprinose kvaliteti života najranjivijih skupina građana.

– Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela ima iznimno važnu ulogu u pomoći djeci u potrebi, stoga smo s ponosom osigurali kombi vozilo koje će im omogućiti još učinkovitiji i kvalitetniji rad – rekao je gradonačelnik Ivanović.

Predsjednica GDCK Kaštela Mirna Puljak zahvalila je Gradu Kaštelima i gradonačelniku na vrijednoj donaciji, naglasivši kako je potreba za ovakvim vozilom bila iznimno velika.

– Ovo vozilo uvelike će unaprijediti naš rad, osobito kada je riječ o prijevozu djece do obrazovnih ustanova. Kombi je već u svakodnevnoj uporabi i značajno nam olakšava pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija, – istaknula je Puljak.

Ova donacija još jednom potvrđuje važnost suradnje lokalne zajednice i humanitarnih organizacija u stvaranju sigurnijeg i solidarnijeg okruženja za sve građane Kaštela.