Grad jednakih mogućnosti: Galerija "Cava Alba" obilježila godinu dana rada uz podršku Grada Splita

U Galeriji „Cava Alba“, koja djeluje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, u srijedu, 4. ožujka 2026. godine, održana je kreativna radionica „Moj grad u harmoniji boja“. Radionica je organizirana povodom prve godišnjice rada galerije, koja se u protekloj godini afirmirala kao prepoznatljiv prostor inkluzije, umjetničkog izražavanja i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u javnom životu grada.

Obilježavanju obljetnice nazočile su zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić te djelatnice Grada Splita, čime je još jednom potvrđena snažna institucionalna podrška radu Centra i njegovim korisnicima. Istaknuta je važnost kontinuirane potpore projektima koji doprinose ravnopravnosti, socijalnoj uključenosti i većoj vidljivosti osoba s invaliditetom u zajednici.

Tijekom protekle godine Galerija „Cava Alba“ izrasla je u primjer dobre prakse u području socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom. Svojim autentičnim, ručno izrađenim suvenirima ne samo da promovira kreativnost i potencijale svojih korisnika, već aktivno doprinosi njihovu osnaživanju, potičući razvoj vještina i veću samostalnost.

Zamjenica Dorčić je u ovoj prigodi naglasila kako će Grad Split i dalje sustavno podupirati inicijative koje promiču jednakost, inkluziju i društvenu solidarnost: „Prva obljetnica rada galerije potvrda je predanosti izgradnji grada jednakih mogućnosti – grada koji prepoznaje, poštuje i cijeni doprinos svakog svog člana“.

Radionica je protekla u ozračju suradnje, kreativnosti i međusobnog uvažavanja, a nastali radovi još su jednom pokazali koliko umjetnost može biti snažan most povezivanja, razumijevanja i zajedništva u lokalnoj zajednici.