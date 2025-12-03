Grad i GK Sirobuja uskladili prioritete za daljnji razvoj kotara

Održan je sastanak gradonačelnika Tomislava Šute i njegovih suradnika s Vijećem Gradskog kotara Sirobuja, na kojem se raspravljalo o ključnim temama važnim za daljnji razvoj ovoga područja. Na dnevnom redu nalazili su se projekti izgradnje osnovne škole i dječjeg vrtića, uređenje zgrade Gradskog kotara, pitanja uzurpacije gradskog zemljišta te planska dokumentacija, uključujući GUP i UPU.

Nadležna gradska služba pokrenut će postupak arhitektonskog natječaja za izgradnju Osnovne škole Sirobuja i dječjeg vrtića, za koje su GUP-om već definirane lokacije. U sklopu zgrade Gradskog kotara planira se otvaranje pedijatrijske ambulante te još jednog prostora koji će se ponuditi Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za otvaranje dodatne zdravstvene ordinacije.

Što se tiče uzurpacije gradskog zemljišta, Grad Split pokrenuo je sudske postupke u vezi postojećeg slučaja te će jednako postupati i u budućim sličnim situacijama. Prihvaćene su i primjedbe Vijeća Gradskog kotara Sirobuja na GUP i UPU Grada Splita u dijelu koji se odnosi na ovo područje.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je važnost nastavka Vukovarske ulice od City Centera One do Stobreča te izgradnje treće kolne trake južno i sjeverno uz Ulicu Kralja Stjepana Držislava (D8), s pripadajućim nogostupom, javnim i društvenim sadržajima i uređenim javnim prostorom. Za ovaj projekt izrađeno je idejno rješenje koje će zajednički razmotriti Grad Split, Hrvatske ceste i Vijeće Gradskog kotara Sirobuja. Također će se razmotriti mogućnost organiziranja dodatnih aktivnosti za umirovljenike u prostoru Gradskog kotara Sirobuja.