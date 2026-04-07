"Govorili su mu da se uhvatim motike, pa sam to napravio". Splitski umjetnik upozorava na veliku opasnost za ribare i poljoprivrednike

Splitski umjetnik Antej Jelenić, koji je za prošli tjedan bio najavio prosvjed protiv američkog nosača aviona na nuklearni pogon, u međuvremenu je odustao od okupljanja nakon što je brod napustio Split i teritorij Hrvatske.

Ipak, u svom novom javnom istupu Jelenić naglašava da razlozi za nezadovoljstvo nisu nestali – naprotiv, tvrdi da posljedice globalnog sukoba već osjećaju građani, posebno kroz rast cijena goriva.

“Plavi dizel je od početka agresije naših najdražih saveznika na Iran porastao s 0,73 eura na 1,36 eura”, navodi Jelenić.

“Uhvatija san se motike”

Dodaje da su mu neki na najavu prosvjeda poručivali da se “uhvati motike”, pa je, kako kaže, to i učinio.

“Mnogi ljudi koji misle da vole Hrvatsku su mi na spomen prosvjeda govorili ‘uvati se motike neradniče’, pa sam odmah po njihovom naputku otišao na Hvar i uhvatio se maslinika”, ističe.

Ribari na udaru rasta cijena

Posebno upozorava na situaciju u ribarstvu, gdje su troškovi goriva ključni za svakodnevni rad.

“Susjed koji je ribar kaže da mu je nakon ovoga bolje ostavit brod u luci. Njegova koća troši oko 300 litara po isplovljavanju pa mu je ovo poskupljenje teška šamarčina”, navodi Jelenić, dodajući da rast cijena, po svemu sudeći, još nije dosegao vrhunac.Kao jedno od mogućih rješenja spominje eventualni dogovor Europe s Iranom oko nabave nafte.

“Osim ako Europa, o čemu se ponegdje priča, sklopi dogovor s Iranom i plaća u eurima naftu”, navodi.

Oštre političke poruke

U nastavku svog istupa Jelenić iznosi niz oštrih kritika na račun američke i izraelske politike, tvrdeći da aktualni sukobi imaju globalne posljedice i da pogađaju obične ljude.

“Trump i Netanyahu uništavaju ne samo hrvatskog ribara i seljaka već to čine svima na svijetu”, smatra Jelenić.

Dodaje da ne vidi razlog za, kako kaže, “klanjanje njihovim brodovima” niti dopuštanje uplovljavanja bez kritičkog propitivanja.

“Pitanje civilizacijskog minimuma”

Zaključno upozorava da situacija nadilazi klasične političke odnose.

“Nema ovo više veze sa savezništvom već hoćemo li uopće zadržati neki civilizacijski minimum”, poručuje.