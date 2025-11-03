Gotovo. Poznati splitski noćni klub je zatvoren: "Hvala na svakoj noći"

Nakon više od sedam godina rada, splitski noćni klub Toxic zatvorio je svoja vrata. Vijest su objavili na službenim stranicama, uz poruku zahvalnosti publici.

"Svjetla su se ugasila, ali vibe ostaje. Klub se zatvara – prostor ide u nove ruke, a mi u nova poglavlja. Hvala na svakoj noći, svakom plesu, svakoj uspomeni", poručili su iz kluba.

Tako je i službeno potvrđeno ono o čemu se posljednjih tjedana nagađalo – da prostor dobiva novog vlasnika i da se iza kulisa nešto priprema. Na to su već ranije dali naslutiti kada su otkazali ranije najavljeni koncert srpske folk pjevačice Tanje Savić.

Toxic je bio poznat po svom "istočnjačkom" glazbenom melosu, a kroz godine je ugostio brojne popularne izvođače. Prvi koncert u klubu održali su Jala Brat i Buba Corelli, čime je započela era koja je obilježila splitski noćni život.

