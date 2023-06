GOTOVO JE! Luka Modrić je odlučio, poznati portal objavio udarnu vijesti!

Madridski AS u zoru je na udarnom mjestu portala i naslovnice tiskanog izdanja objavio veliku vijest. Luka Modrić (37) je definitivno odbio nevjerojatnu ponudu iz Saudijske Arabije kako bi do kraja odradio već potpisani jednogodišnji ugovor s Realom. Isti izvor navodi i: "Drugi razlog zbog kojeg je Modrić odbio 200 milijuna eura za tri godine u Arabiji je što se ne želi još oprostiti od reprezentacije Hrvatske. Kapetan želi voditi kockaste na Euru idućeg ljeta."

"Ponudu koja se ne odbija Modrić je odbio zbog dvije svoje svetinje"

Španjolci to pišu pod naslovom "Real i Hrvatska ispred nevjerojatnog bogatstva iz Saudijske Arabije" i dodaju: "Zadarski genij želi karijeru okončati još ponekim trofejom s Realom i napadom na jedino što mu nedostaje, a to je naslov s Hrvatskom. Naravno, ovo drugo je mogao pokušati i da je otišao Arapima, ali Euro iduće godine želi dočekati nakon što odigra sezonu vrhunskog nogometa", prenosi Index.

As ističe: "Modrić se posljednjih dana čak i premišljao jer je teško odoljeti bogatstvu koje mu se nudi, posebno nakon što su posljednja dva tjedna ponude samo rasle do neslućenih visina, ali je na kraju prelomio. Kao što smo prvi objavili, Modrić se još krajem travnja sastao s Realovim predsjednikom Florentinom Perezom te onda već na idućem sastanku istog mjeseca potpisao ugovor do ljeta 2024."

"Modrić će imati ogromnu konkurenciju u Realu, ali Ancelottijev zaokret mu daje veliku priliku"

Madridski list piše da je Modrić odlučio ostati iako se jako zaoštrila konkurencija: "Bellinghamovim dolaskom te Ceballosovim ostankom, Real sada ima čak sedam veznjaka. Ali, Ancelotti će promijeniti sustave te igrati s četiri igrača u sredini, što otvara Modriću priliku za bitno veću minutažu", prenosi Index.