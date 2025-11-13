Gospođa izvadila mačetu u taksiju jer joj se nije svidjela glazba, snimka je hit

Kamera u taksiju zabilježila je neobičan i opasan incident u Rusiji: jedna je putnica zaprijetila mačetom vozaču jer joj se nije sviđala dance glazba koja je svirala na radiju, piše Free Press Journal. Viralna snimka prikazuje ženu koja hladnokrvno vadi oružje i od taksista zahtijeva da umjesto toga pusti šansone.

Na snimci se vidi starija žena na stražnjem sjedalu kako iz torbe izvlači mačetu te je gura između prednjih sjedala prema vozaču. Zatečen i uplašen, taksist se naginje u stranu i odmah mijenja radio stanicu.

— “Ne sviđa mi se ovakva glazba,” rekla je žena.

😳 In Russia’s Samara region, a taxi passenger threatened the driver with a machete — demanding he play shanson A taxi ride in the Samara region nearly turned into a bloody scene after a passenger pulled out a machete and began threatening the driver, insisting he change the… pic.twitter.com/WwMM7vnTNY — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2025

— “Razumijem, isključit ću je,” odgovorio je on, nakon čega mu je putnica poručila da će spremiti mačetu tek “kad uključiš moju omiljenu baladu”.

Prema pisanju Free Press Journala, incident se navodno dogodio u Samari, a vozač je putnicu nakon svega ostavio na lokalnom groblju.

Nakon što je snimka počela kružiti društvenim mrežama, policija u Samari pokrenula je potragu za neidentificiranom ženom. Iako vozač nije podnio prijavu, policijski službenici iz postaje Smyshlyaevka potvrdili su da provode istragu zbog velikog interesa javnosti.