Gospođa (65) iz Dalmacije uzela karticu člana obitelji i spiskala 11 tisuća eura. Reagirala policija

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Ploče 65-godišnjakinja je osumnjičena za kazneno djelo računalne prijevare.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičena, s ciljem prisvajanja protupravne imovinske koristi, došla u posjed bankovne kartice u vlasništvu člana obitelji, te bez znanja i odobrenja vlasnika kartice, od 7. listopada do 7. studenoga 2025. godine izvršila ukupno 12 gotovinskih isplata sredstava na bankomatima na područja grada Ploče koje je autorizirala pripadajućim PIN-om.

Na opisani način protupravno je prisvojila ukupno 11.000,00 eura nakon čega je bankovnu karticu s ranije promijenjenim PIN-om vratila drugom članu obitelji koji ima pravo raspolaganja karticom.

Policija je 65-godišnjakinju kazneno prijavila Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću.