Gospođa (57) iz Dalmacije prala pare preko kriptovaluta, u igri je bilo gotovo pola milijuna eura

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 57-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje u pranje novca u iznosu od gotovo 430 tisuća eura. Ženu se tereti da je sudjelovala u složenoj shemi prikrivanja nezakonitog porijekla novca koristeći kriptovalute, izvijestilo je tužiteljstvo, piše DORH.

Prema navodima optužnice, okrivljenica je kazneno djelo počinila u Drnišu u razdoblju od veljače 2021. do listopada 2024. godine. Tužiteljstvo je tereti da je pristala na suradnju s nepoznatom osobom koja ju je kontaktirala putem društvene mreže, sve s ciljem da se prikrije nezakonito porijeklo novca velike vrijednosti.

Sumnja se da je, znajući da novac potječe od nezakonitih radnji, dopustila da na njezine bankovne račune stižu uplate od raznih nepoznatih osoba iz Hrvatske i inozemstva. Slijedeći upute nepoznate osobe, registrirala se na kripto mjenjačnice, prenosi Index.

Novcem koji joj je uplaćen na račune, u ukupnom iznosu od 427.193,21 eura, kupovala je kriptovalute. Te je kriptovalute potom, kako se navodi, prosljeđivala u virtualne novčanike nepoznatog organizatora.

Ta je osoba zatim kriptovalutama dalje trgovala ili podizala gotovinu u mjenjačnicama, čime je uspješno prikriven stvarni trag i porijeklo novca.