GORKA ISTINA S LASTOVA Slučaj smrti 26-godišnjeg Frane. Nadležni tvrde da nitko nije kriv: "Lažete mi u oči"

Godinu dana nakon tragičnog slučaja mladića s Lastova čiji je hitni prijevoz za Split trajao 8 i pol sati - Državno odvjetništvo, Hrvatska liječnička komora i Ministarstvo zdravstva zaključili su - propusta nije bilo. O slučaju 26-godišnjeg Frane Borovine - Liječnička komora kaže nije bilo propusta, DORH kaže - nema osnova za pokretanje kaznenog postupka - a Ministarstvo zdravstva na naš upit danas odgovara kako je slijedom svih nadzora i za njih ovaj predmet zatvoren.

No u sustavu se - za koji eto tvrde nije bilo propusta, nešto ipak mijenjalo. Od jasnijih procedura, dodatnog prijevoza, do medicinske opreme na otoku Lastovu - županija je osigurala uređaj za brzu dijagnostiku u blizini pacijenta i monitor vitalnih funkcija.

"Godinu dana me gledate u oči i lažete"

"Istovremeno smo osigurali 50.000 eura i jedan dodatni tim dežurstva zajedno s našom ustanovom Parkom prirode Lastovo gdje smo kroz njihovu brodicu osigurali dodatna sredstva za dežurnu posadu kako bi isto tako u tim interventnim slučajevima mogli raditi", izjavio je Blaž Pezo, dubrovačko-neretvanski župan.

Franina majka tvrdi kako slučaj njenog sina nije samo pitanje prijevoza, već i liječnike skrbi - evo što je poručila za Dnevnik Nove TV:

"Godinu dana me gledate u oči i lažete da je sve bilo po propisima. Ako su propisi takvi da majke gube djecu zbog vašeg nemara, onda mijenjajte te propise. Ja ne tražim sažaljenje, ja tražim pravdu za svog sina koju mu dugujete", poručila je Ivanka Borovina.

A zašto novi, pompozno najavljeni helikopter i dalje ne leti 24 sata dnevno pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić.