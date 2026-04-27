GORJELO U SPLITU I OKOLICI: Kontejner izgorio u potpunosti, vatrogasci intervenirali i u Podstrani i na Šolti

U protekla 24 sata vatrogasci su imali niz intervencija – od požara u gradu do većeg požarišta otvorenog prostora u Podstrani

Vatrogasci na području Splita i okolice imali su više intervencija tijekom protekla 24 sata, uključujući požare i tehničke intervencije, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

U Splitu je u 12:41 sati izbio požar plastičnog kontejnera za otpad u Ulici ZNG, koji je u potpunosti izgorio. Požar su ugasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području Slatina u 18:22 sata zabilježena je tehnička intervencija otvaranja stana u Ulici Zvonimirova obala, u kojoj su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Veća intervencija zabilježena je u Podstrani, na području Puta starog sela, gdje je 25. travnja izbio požar otvorenog prostora. Na terenu je bilo ukupno pet vatrogasnih postrojbi s devet vozila i 31 vatrogascem. Opožarena je površina od oko 1,6 hektara raslinja i borove šume. Požar je lokaliziran oko 17 sati, a tijekom noći radilo se na sanaciji rubnih dijelova. Ugašen je sljedećeg jutra u 7 sati.

U Makarskoj su vatrogasci u 12 sati osiguravali helikopterski medicinski let, pri čemu je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca.

Na Šolti je u 13:05 sati zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Puta Livke. Opožareno je oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar je lokaliziran u 13:30, a ugašen u 13:45 sati.