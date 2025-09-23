Gorivo curilo na benzinskoj postaji. Dojurili vatrogasci, odmah zatvorili prometnicu. Pogledajte fotografije s mjesta događaja

Danas u 12:25 sati, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Rab zaprimilo je dojavu o istjecanju veće količine benzina na benzinskoj postaji. Odmah su upućena tri vatrogasna vozila s osam vatrogasaca.

Po dolasku na mjesto događaja, vatrogasci su odmah zatvorili prometnicu i benzinsku postaju te evakuirali dio korisnika INE iz ugrožene zone. Policija je preuzela nadzor i osiguravanje zabrane prilaska ugroženoj zoni, dok su vatrogasci sprječavali mogućnost eksplozije i požara tretiranjem površine srednje teškom pjenom.

Benzin je izrazito zapaljiva tekućina s niskom temperaturom paljenja od -20°C, čije pare u mješavini sa zrakom mogu stvarati eksplozivne koncentracije.

Nakon što je primarna opasnost uklonjena, u suradnji s djelatnicima INE, ACI-ja i Lučke kapetanije, postavljena je brana te je morska površina tretirana disperzantima. Vatrogasci DVD-a Rab pod kontroliranim uvjetima pretkali su preostali benzin iz autocisterne, a potom je autocisterna uklonjena iz ugrožene zone. Površina je očišćena, a morska voda tretirana disperzantima i apsorbentima.

Uz logističku podršku Županijske uprave za ceste i Komunalnog društva Dundovo, cesta i benzinska postaja ponovno su otvorene u 16:16 sati. Po završetku intervencije, na lokaciji nije zabilježeno više vidljivih onečišćenja.