Gorio dimnjak u Splitu, vatrogasci spašavali osobu iz broda u Trogiru

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imale su nekoliko tehničkih i požarnih intervencija, među kojima se ističe požar dimnjaka u Splitu te spašavanje osobe iz plovila u Trogiru.

Najozbiljnija intervencija zabilježena je u Splitu u 12:37 sati, kada je došlo do požara dimnjaka u stambenoj zgradi u Starčevićevoj ulici. Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i šest vatrogasaca, uz ispomoć Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split koje je sudjelovalo s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je uspješno lokaliziran i ugašen, a prema dostupnim informacijama nije bilo ozlijeđenih osoba.

Na području županije zabilježene su i dvije dojavljene intervencije koje su pravodobno riješene. U Trogiru, na Obali bana Berislavića, u 08:57 sati vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir pružili su ispomoć Hitnoj medicinskoj službi prilikom izvlačenja muškarca iz broda koji je bio vezan na rivi. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom, a osoba je predana na daljnju medicinsku obradu.

U Dugopolju je u 09:11 sati zaprimljena dojava o dimu u ugostiteljskom objektu u Ulici Matice Hrvatske. Na teren su izašli pripadnici DVD-a Dugopolje s dva vatrogasca i jednim vozilom. Nakon detaljnog pregleda i izviđanja utvrđeno je kako nema otvorenog požara. Preventivno su isključeni ventilacija i električna energija u objektu, a o svemu je obaviješten vlasnik.